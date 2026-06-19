Rufián y Oltra ensayan en Valencia el frente común de la izquierda: "Es nuestra responsabilidad unirnos"

El líder de ERC Gabriel Rufián y la próxima candidata de Compromís al Ayuntamiento de Valencia, Mónica Oltra, han celebrado este viernes un acto en Valencia como ensayo del frente común de la izquierda. Ambos dirigentes han llamado a la unidad de los partidos. "Es nuestra responsabilidad", han afirmado.

En un auditorio de más de mil personas en el Parque de Cabecera en el que como si fuera el Festival de Les Arts la gente ha gritado "¡no se oye!" por los problemas de sonido, Oltra ha recordado emocionada que dio su último mitin hace exactamente cuatro años y un día. Fue justo antes de dimitir por la causa de presunto encubrimiento de los presuntos abusos sexuales a una menor tutelada, por la que se sentará en el banquillo.

Entre reivindicaciones a la escuela pública y a la huelga de profesores, el dirigente de ERC, sin mención alguna a las causas judiciales del PSOE, ha hecho hincapié, en referencia a la derecha, en que "lo que viene es muy jodido". "No es lo de siempre. Comportará un enorme coste social y una regresión cultural", ha indicado.

En este contexto, ha comentado, "forma parte de nuestra responsabilidad hacer caso a lo que dice la gente de la calle pese a las dirigencias de los partidos y unirnos". "No se trata de perder identidad, sino de de ser inteligentes", ha afirmado, para a continuación criticar la pérdida de votos con el actual sistema electoral cuando se presentan siete candidaturas diferentes de izquierdas en una provincia.

"Si no aprovechamos esta oportunidad, apaga y vámonos. Nos tenemos que poner provincia a provincia, porque el quinto diputado siempre va a derecha y nosotros somos tan la hostia que queremos representarnos lo mejor posible. ¿Por qué no hacemos un programa común?", ha apuntado.

"Si no nos podemos de acuerdo, primarias. Escojamos al mejor", ha propuesto sobre esa unificación de candidaturas Rufián, quien seguidamente ha destacado que quiere "liderar en Cataluña un frente de izquierdas".

El líder de ERC, que ha hecho varias referencias a la gestión de la dana, ha pedido a Oltra "que ayude a meter en prisión al psicópata y asesino de Carlos Mazón". "Por su inacción, los inútiles con los que gobernaba no hicieron nada. Es un homicida imprudente y un psicópata por presentarse en el funeral de la gente que no tendría que haber muerto", ha apuntado.

Igualmente, ha señalado que quiere "tener más fuerza para apretar más al PSOE".

Oltra, por su parte, se ha dirigido a la dirección de Compromís presente en el acto. El día 4 julio, ha recordado, se celebra la asamblea para ratificarla como candidata al Ayuntamiento de Valencia. "Allí quiero que esté todo el mundo. Todos los partidos y asociaciones. Tenemos que construir un proyecto que desborde las siglas. Eso es lo que quiero construir. Con todas las sigas y más allá de las siglas. Si conseguimos que eso vuelva a calar no habrá ningún moco verde que pueda con nosotros", ha incidido.

"Lo tenemos casi hecho en la ciudad de Valencia, y en el País Valencià también, ¿o no?", ha preguntado dirigiéndose al auditorio, que ha aplaudido. Entre los presentes estaban líderes de Més (el partido mayoritario dentro de Compromís) como Joan Baldoví, que no es del todo partidario de los planteamientos de Oltra.

Rufián, que ha hecho varias referencias a la gestión de la dana, ha pedido a Oltra "que ayude a meter en prisión al psicópata y asesino de Carlos Mazón". "Por su inacción, los inútiles con los que gobernaba no hicieron nada. Es un homicida imprudente y un psicópata por presentarse en el funeral de la gente que no tendría que haber muerto", ha apuntado.

Además de Baldoví (portavoz de Compromís en Les Corts), han asistido al acto numerosos representantes de la coalición. Amparo Piquer (Més), los portavoces dels Verds Natxo Serra y Paula Espinosa, el exalcalde de Valencia Joan Ribó, el senador Enric Morera o la mayoría de concejales del Ayuntamiento de Valencia.

De Esquerra Unida, sus coordinadores Rosa Pérez Garijo y Bernabé Aldeguer. De Podem, sus dirigentes en la Comunitat María Teresa Pérez y Pau Vivas. También miembros de la delegación valenciana de Sumar.

De representantes autonómicos de Esquerra Republicana del País Valencià, han acudido Doménec Garcia y Julia Andrés. Del mismo modo, han estado presentes víctimas de la dana y representantes sindicales.

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