El número dos de Feijóo afirma que "no hay fecha" para el congreso del PPCV y evita concretar si se celebrará

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha evitado concretar este viernes si Génova tiene pensado autorizar la celebración del congreso regional de los populares valencianos. "No hay fecha" para su convocatoria, ha afirmado en Alicante tras ungir a Luis Barcala como candidato en la ciudad para 2027.

"Creemos que ahora lo importante es que el Gobierno de la Generalitat trabaje para mejorar la vida de los ciudadanos. Este es el momento de trabajar y cuando llegue el momento de las convocatorias electorales se tomarán las decisiones oportunas", ha afirmado en número dos de Alberto Núñez Feijóo.

Tellado no ha querido despejar uno de los grandes interrogantes que existen ahora en el PPCV, que se encuentra bastante agitado a la espera de que la dirección nacional señale al candidato en la Generalitat.

Mientras Pérez Llorca trabaja en el escenario de ser el cabeza de cartel, algo que en muchos sectores populares se ve como lo más natural, Feijóo todavía no ha movido ficha públicamente.

Una incertidumbre que ha llevado a movimientos y a ciertas divisiones que son ya evidentes. Por ejemplo, entre los partidarios -el presidente de la Generalitat o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó- y los detractores -la alcaldesa de Valencia, María José Catalá- de un congreso regional. Dónde se sitúa la dirección nacional, nadie lo sabe todavía de manera oficial.

Tellado ha vuelto a posponer este viernes el asunto sin determinar si Génova tiene tomada alguna decisión al respecto, si bien el calendario que hasta al menos hace pocas semanas se manejaba era que el de incluir el cónclave del PPCV en el resto de convocatorias tras el verano.

El secretario general del partido está desde este jueves de 'ruta' por la Comunitat. Primero lanzó a Catalá como alcaldesa en la cena de Valencia ciudad mientras dejaba un mensaje a la interna de llamamiento a la calma.

"Si estamos unidos, si remamos juntos, vamos a ganarlo todo. El Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la alcaldía de esta ciudad. No hay tiempo que perder. Hay mucha gente ahí fuera que espera muchas cosas de este gran partido", afirmó.

"Somos el primer partido de España, el primer partido en la Comunidad Valenciana y el primer partido de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar a un lado los personalismos, porque aquí o ganamos todos o perdemos todos. Y lo importante es que gane Valencia, la Comunidad Valenciana y España", añadió.

Este viernes ha sido el turno de Barcala, a quien Tellado ha ungido como candidato en el Ayuntamiento de Alicante. Según explican desde el partido, Génova está lanzando primero a los cabezas de cartel de los grandes municipios de toda España y más adelante llegarán los autonómicos.

Por este motivo poco se puede esperar, de acuerdo con las fuentes consultadas, que Feijóo diga nada sobre Pérez Llorca en el acto que tiene previsto este sábado junto a él y a Vicente Mompó.

Los tiempos de la dirección nacional con un líder del PP centrado en la situación nacional del PSOE y de Pedro Sánchez con las numerosas causas judiciales que le cercan -la última, la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero- y que quiere estar preparado para unas elecciones generales, no parecen encajar con los de la organización valenciana a tenor de las consecuencias.