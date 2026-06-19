Catalá inicia su campaña para revalidar la alcaldía de Valencia con el apoyo de Génova, que pide calma en el PPCV

Los actos que el PP celebra estos días se podrían enmarcar en cierta normalidad si no fuera porque realmente están adquiriendo más significado orgánico del esperado. Y la razón es que Génova ha decidido desplegarse en Valencia tras un periodo de cierta ausencia pero con un partido que no pasa por su mejor momento en la Comunitat.

María José Catalá celebró este viernes la cena de verano del PP de la ciudad, que reunió a unas 500 personas. Un evento que no es que sea novedoso -en junio del año pasado conmemoró el ecuador de su mandato en el Palacio de la Exposición-, pero que esta vez ha significado el pistoletazo de salida de la precampaña electoral.

La dirección nacional de su partido acudió para lanzarla. Estuvieron presentes el secretario general, Miguel Tellado; el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos; y el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons.

En los discursos, Tellado ensalzó a la alcaldesa de Valencia para que trate de revalidar la victoria y allane el camino de Alberto Núñez Feijóo a La Moncloa. Y fue más allá para dejar claro el favoritismo de Génova hacia ella.

"Es mucho más que la alcaldesa de Valencia. Catalá es probablemente uno de los referentes más importantes que tiene el Partido Popular del municipalismo de nuestro país. Es, desde luego, una de las mejores representantes de una generación de alcaldesas que tenemos en muchas capitales de España", dijo, para calificarla como heredera de Rita Barberá, "la alcaldesa perpetua".

Tellado aprovechó igualmente para dejar un mensaje a la interna con una llamada a la calma en el PPCV. "Si estamos unidos, si remamos juntos, vamos a ganarlo todo. El Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la alcaldía de esta ciudad. No hay tiempo que perder. Hay mucha gente ahí fuera que espera muchas cosas de este gran partido", afirmó.

"Somos el primer partido de España, el primer partido en la Comunidad Valenciana y el primer partido de esta ciudad. Ha llegado el momento de dejar a un lado los personalismos, porque aquí o ganamos todos o perdemos todos. Y lo importante es que gane Valencia, la Comunidad Valenciana y España", añadió.

El secretario general del PP también valoró la labor del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, allí presente. Agradeció "lo que está haciendo para sacar adelante todo lo que necesita esta comunidad" sin la ayuda del Gobierno central y "a pulmón".

Agitación interna

La petición de unidad y de tranquilidad quedó clara cuando los populares valencianos andan bastante revueltos debido a la tardanza de Génova en señalar al candidato a la Generalitat.

Mientras Pérez Llorca trabaja en el escenario de ser el cabeza de cartel, algo que en muchos sectores populares se ve como lo más natural, Feijóo todavía no ha movido ficha públicamente.

Una incertidumbre que ha llevado, poco a poco, a la agitación en el PPCV. Mientras Génova no se mueve, dentro del partido los movimientos no cesan y ciertas divisiones son ya evidentes. Por ejemplo, entre los partidarios -el presidente de la Generalitat o el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó- y los detractores -María José Catalá- de un congreso regional. Dónde se sitúa la dirección nacional, nadie lo sabe todavía de manera oficial.

En todo este contexto, Feijóo regresa a Valencia a un acto con afiliados en Sueca organizado por el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, y en el que también estará presente Pérez Llorca. Se prevé la asistencia de más de 1.300 personas en una exhibición de músculo del líder provincial, unido a la asistencia del líder del PP.

Las diversas fuentes consultadas por este periódico coinciden en admitir que la postergación en la elección del candidato está despertando, si no bastante, cierto ruido interno. Hay desde quien alimenta las dudas de Génova sobre Pérez Llorca a quien simplemente entiende que la dirección nacional lleva sus tiempos.

Feijóo, dicen, no está en estos momentos centrado en otra cosa que no sea la situación nacional del PSOE y de Pedro Sánchez con las numerosas causas judiciales que le cercan. La última, la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que ha provocado un nuevo seísmo en el partido.

Su prioridad, indican, es estar totalmente preparado ante un hipotético adelanto de las elecciones generales, por lo que los asuntos territoriales a nivel orgánico no ocupan el primer lugar. Pese a las consecuencias que ya está teniendo en el caso de la Comunitat Valenciana.

En esos tiempos de Génova entran primero la confirmación de los candidatos de grandes ciudades -este jueves fue Catalá y este viernes Luis Barcala en Alicante- y, más adelante, la de los cabezas de cartel autonómicos.

Por este motivo poco se puede esperar, de acuerdo con las fuentes consultadas, que Feijóo diga nada sobre Pérez Llorca este sábado. Aunque ello suponga evitar zanjar una situación que no está beneficiando al PPCV.