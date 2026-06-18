La mujer del president Juanfran Pérez Llorca descarta renovar su plaza de secretaria de dirección en la Diputación de Valencia

La mujer del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha decidido no optar a consolidar la plaza que ocupa en comisión de servicios como secretaria de dirección en la Diputación de Valencia. Un puesto en el que llevaba seis meses y para el que era necesario que renovara trámites para poder continuar en él antes del 25 de mayo.

Sin embargo, según ha adelantado Esdiario y confirman fuentes de la propia corporación provincial, ha preferido no hacerlo. Su incorporación a la institución que preside Vicente Mompó generó una importante polémica. La oposición cuestionó no solo el fichaje, sino también las retribuciones que percibiría en su nuevo destino.

Hasta su traslado a Valencia, Vanesa Soler -así se llama la mujer del jefe del Consell- ejercía de administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat, donde consiguió su plaza de funcionaria C1 en 2008.

El pasado mes de diciembre, la Diputación de Valencia la fichó como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial. El puesto dependía del diputado Ricardo Gabaldón, y en él percibiría un salario de 52.070,50 euros sin contar los trienios.

Si bien la plaza pertenecía también a la escala C1 de la administración, lo cierto es que el salario sería significativamente mayor respecto al que percibía en el consistorio del municipio de la Marina Baixa, donde Llorca fue alcalde de 2015 a 2025 (25.652,96 euros brutos al año).

Un incremento que se justifica en los complementos diferentes que se perciben en cada institución. En la Diputación de Valencia, en el puesto que ocupaba Soler, los funcionarios cuentan con un complemento de destino nivel 21 y complemento específico C3. Este último es el que aumenta especialmente el salario.

Los grupos de izquierda criticaron el proceso y advirtieron que Llorca había podido aprovechar su condición de jefe del Consell para facilitar la comisión de servicios de su pareja. PSPV y Compromís tacharon la situación de "vergonzosa" en Les Corts e, incluso, el síndic socialista, José Muñoz, aseguró que el PP estaba "lleno de jetas".

El presidente del Gobierno valenciano salió en defensa de la legalidad del proceso y enmarcó los ataques de la oposición en un "machismo deleznable".

Pérez Llorca publicó un vídeo publicado en sus redes sociales en el que además lamentaba que la oposición compartiera "acusaciones faltando a una mujer" por el hecho de ser su pareja.

El vídeo, grabado en la plaza de la Almoina de Valencia, empezaba con el relato del jefe del Ejecutivo valenicano desde su llegada al Palau de la Generalitat. "Quiero contaros algo que me ha indignado muchísimo", exponía.

Explicaba, asimismo, cómo, al resultar elegido presidente de la Generalitat, se vio obligado a trasladar su domicilio a Valencia "por razones de trabajo que son obvias".

"Tengo una pareja que es funcionaria desde hace más de 20 años, desde antes de ser mi pareja", continuaba. Y añadía: "Para conciliar nuestra vida laboral y familiar, ella ha decidido solicitar una comisión de servicios para venirse a trabajar a Valencia y poder vivir juntos". Esto, apuntó el presidente, es algo que "hacen muchísimos funcionarios".

Concretamente, detalló el cambio de su mujer: "Ha pasado una selección en la Diputación de Valencia como administrativa y tiene la retribución que le corresponde".