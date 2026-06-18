El máximo responsable tecnológico de la Generalitat comunica su salida: volverá a la Universidad de Valencia

El director general de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Javier Balfagón, ha comunicado su salida del Gobierno valenciano. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, regresa a la Universidad de Valencia, donde tuvo -antes de su incorporación al Ejecutivo autonómico- una larga trayectoria en distintas áreas de aplicaciones de gestión, administración electrónica y desarrollo de software.

El Consell tendrá que hacer efectivo su cese próximamente. Se trata de un perfil importante, pues es el de máximo responsable tecnológico de la Generalitat.

Balfagón es ingeniero y ocupaba la dirección general desde diciembre de 2024, cuando sustituyó a José Manuel García Duarte después de que éste dimitiera para marcharse a una multinacional. Su salida fue sonada porque se trató de uno de los cargos del anterior Gobierno del PSPV y Compromís que aceptó continuar cuando Carlos Mazón pasó a ser presidente.

Con Duarte de director general, Balfagón fue subdirector general de Modernización del departamento entre 2021 y 2024. Antes, entre el 2000 y 2021 había estado 20 años en la Universidad de Valencia, donde coordinó el desarrollo y mantenimiento de sistemas de gestión de recursos humanos, contabilidad pública, contratación y administración electrónica.

Uno de los asuntos principales de gestión de la DGTIC en los últimos años ha sido el impulso del Plan Estratégico de Transformación Digital de la Administración, una de las principales iniciativas que estaban dentro del conocido como Plan de Simplificación Administrativa (o Plan Simplifica).

También el sistema Nefis de gestión económico-financiera de la Generalitat. Un programa que dio bastantes problemas al inicio de su implantación en varios departamentos por los retrasos en los pagos a proveedores, entidades sociales y personal por incidencias, pero al que más o menos se ha conseguido ir adaptando la administración valenciana (no sin dificultades).