El Hamlet más solidario recauda fondos en Valencia para la promoción de las artes escénicas entre la juventud

El alumnado de secundaria de British School of Valencia (BSV) ha llevado a escena una original adaptación cómica y musical de la clásica tragedia Hamlet, de William Shakespeare, en una iniciativa que ha combinado aprendizaje artístico, trabajo en equipo y compromiso social.

La representación, celebrada en el Teatro Yulia Vashchenko’s de Valencia, permitió recaudar 371 euros que serán destinados íntegramente a ASSITEJ España, entidad dedicada a la promoción de las artes escénicas para la infancia y la juventud.

Un total de 40 alumnos de entre Year 7 y Year 11, con edades comprendidas entre los 11 y los 15 años, participaron activamente en el proyecto. Los estudiantes se implicaron en todas las fases de la producción, desde los ensayos y la interpretación hasta la organización y coordinación de distintos aspectos del espectáculo, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de la iniciativa.

La representación reunió a alrededor de 100 asistentes entre familiares, profesores y miembros de la comunidad educativa, que pudieron disfrutar de una propuesta teatral que combinó música, humor y creatividad en una reinterpretación contemporánea de una de las obras más reconocidas de la literatura universal.

La colaboración con ASSITEJ España surgió por iniciativa del director del musical, un alumno de Year 11 estrechamente vinculado al mundo de las artes escénicas a través de su formación teatral fuera del colegio.

Con el objetivo de dotar al proyecto de una dimensión solidaria, propuso destinar la recaudación obtenida mediante la venta de entradas a esta organización, cuya labor se centra en fomentar la creación teatral, la participación cultural y el intercambio de experiencias artísticas entre jóvenes de todo el mundo.

Desde British School of Valencia destacan que este tipo de iniciativas reflejan su compromiso con una educación integral que trasciende el ámbito académico.

El centro considera que las artes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo personal del alumnado, favoreciendo competencias como la creatividad, la comunicación, la empatía, la confianza, la resiliencia y el trabajo en equipo.

"Los estudiantes han aprendido a apoyarse unos a otros, a asumir responsabilidades y a superar retos en equipo”, destacan Madame Lapalus, Miss Blanca y Mr Sharp, profesores responsables de la coordinación del proyecto.

"Ha sido una experiencia extraordinaria ver cómo alumnos de edades tan diferentes han trabajado juntos con ilusión, compromiso y respeto mutuo para sacar adelante una producción de esta magnitud. Más allá del resultado artístico, nos sentimos especialmente orgullosos del ambiente de colaboración que se ha creado durante todo el proceso", sostienen.

Naturalidad

Los docentes también subrayan que los pequeños momentos inesperados propios de cualquier representación en directo aportaron cercanía y autenticidad al espectáculo, al mismo tiempo que arrancaron sonrisas tanto al público como a los propios participantes.

"Ver cómo los alumnos resolvían estas situaciones con naturalidad, bailes y buen humor fue una muestra más de todo lo que han aprendido durante este proyecto", añaden.

A lo largo de todo el curso, BSV impulsa numerosas actividades relacionadas con la música, el teatro, las artes visuales y otras disciplinas creativas, ofreciendo a los estudiantes oportunidades para descubrir talentos, desarrollar nuevas habilidades y expresarse a través de diferentes lenguajes artísticos.

Los proyectos escénicos ocupan un lugar especialmente relevante dentro de esta apuesta educativa, ya que favorecen la colaboración entre alumnos de distintas edades y contribuyen a su crecimiento personal y social.

El éxito de esta iniciativa pone de manifiesto el valor educativo de las artes como herramienta para fomentar el aprendizaje, la convivencia y el desarrollo de habilidades que acompañarán a los jóvenes mucho más allá de su etapa escolar.