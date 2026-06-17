El PP da por cumplida la 'prioridad nacional' de Vox en el acceso a VPP mediante puntos por vinculación territorial

El PP tiró este martes de los equilibrismos discursivos habituales para tratar de no confrontar con Vox y, a su vez, dar la imagen de moderación del Gobierno valenciano. El tema era, como siempre de unos meses a esta parte, la llamada 'prioridad nacional' -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas-.

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Susana Camarero, dio por satisfechas las exigencias de los que fueran sus socios en el cambio legal introducido para el acceso a las viviendas protegidas en la Comunitat Valenciana. Una modificación que, realmente, resulta bastante abstracta en la redacción de la norma planteada por los populares y que se ciñe al concepto de "vinculación territorial".

De hecho, Vox salió a continuación a decir que era insuficiente y que no da su reclamación por recogida.

En este momento, los Presupuestos de 2026 se encuentran en plena tramitación en Les Corts Valencianes. Si todo sale bien, la semana que viene llegará al Parlamento autonómico la ley de Medidas Fiscales, conocida como ley de Acompañamiento a las cuentas y concebida como ómnibus al ser un cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica.

La idea es que ambas se aprueben a finales de julio, motivo por el que el Ejecutivo ha acelerado la de Acompañamiento, como ha informado este periódico. Y para ello son necesarios los votos de Vox, que ya dejó claras sus condiciones. Expuso dos básicas. Por una parte, reforzar los requisitos de arraigo, residencia y contribución al sistema para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y vivienda pública.

Esto supone, señalaron, vincular el acceso a estos recursos a un periodo reforzado de residencia prolongada, trayectoria de cotización e integración efectiva en el territorio.

Otra de las fundamentales era la prohibición del uso del burka, el nicab y cualquier otra prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos.

Enmiendas y cesiones

Todas estas cuestiones habrían de regularse a través de la ley de Acompañamiento, por lo que Vox presentará enmiendas y habrá que comprobar hasta qué punto cede el PP.

Así que mientras el partido de Santiago Abascal deja claro que sus exigencias son inamovibles para aprobar Presupuestos y Acompañamiento -dos de las leyes más importantes del año para el Gobierno-, los populares consideran que al menos en lo referente a la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda protegida están recogidas las peticiones de Vox.

Acompañamiento, en todo caso, introduce de manera totalmente diluida y abstracta esa 'prioridad nacional'. Dedica un apartado al decreto sobre el régimen jurídico de las viviendas de protección pública de la Comunitat. En el artículo dedicado a la adjudicación de viviendas protegidas, introduce algunos matices en los procedimientos de aquellas derivadas de promociones desarrolladas en régimen de colaboración público-privada sobre suelo público.

De este modo, indica que, en particular cuando ese suelo sea de titularidad municipal, "se podrá establecer, a efectos exclusivos de baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos de acceso, criterios relativos a la vinculación territorial continuada de las personas solicitantes con el municipio en el que se ubique la promoción".

"En caso de empate en la puntuación obtenida, este se resolverá atendiendo al orden temporal de inscripción de las solicitudes en el correspondiente registro", añade la nueva redacción de la ley.

Esa "vinculación territorial continuada" ni siquiera se menciona como requisito, ni se concreta qué es, ya que no alude a empadronamiento durante un periodo concreto de años ni a nada por el estilo.

Además, la ley de Acompañamiento no indica nada novedoso respecto a la obtención de subvenciones o ayudas públicas, sea en vivienda o en cualquier otra cuestión.

La patata, a los municipios

Camarero, sin embargo, trató de allanar el acuerdo con Vox este martes a la vez que trataba de explicar la filosofía de ese texto. "Los requisitos de arraigo los establecerán los promotores con los municipios", explicó.

La vicepresidenta primera de la Generalitat indicó que el requisito del arraigo ya está en la ley de Función Social de la Vivienda aprobada por el anterior Ejecutivo del PSPV y Compromís, y en la cual hay que acreditar un mínimo de residencia de un año.

"No es una cuestión de origen ni nacionalidad, sino de vinculación al territorio. Recogemos una medida que es constitucional y que establece una prioridad a las personas que viven en los municipios. Hemos hablado desde el primer día de arraigo y es lo que recoge esta ley", razonó.

Así, esa vinculación territorial formará parte de los baremos para el acceso a vivienda protegida. En definitiva, remarcó Camarero, "será un elemento de preferencia pero no de exclusión". "Tendrá más puntos", resumió.

El siguiente paso será la tramitación parlamentaria con las enmiendas y la comprobación de las cesiones o los logros del PP y Vox en la negociación. Los segundos, por el momento, ya anticipan que seguirán peleando sus exigencias.