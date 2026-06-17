Ya es oficial: la nueva ayuda de hasta 10.000 euros para hacer obras en viviendas de personas mayores de 60 años

Juanfran Pérez Llorca, en el Palau de la Generalitat. Rober Solsona / EP

Nueva ayuda para acometer obras y reparaciones en las viviendas de la Comunitat Valenciana, esta vez dirigidas a las personas mayores de la autonomía, en concreto los que superen los 60 años.

La Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia ha convocado por un total de 1.092.987,50 euros las subvenciones para la supresión de barreras arquitectónicas existentes en el domicilio habitual o permanente donde residan personas mayores que obstaculizan su movilidad.

La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), se dirige a personas de más de 60 años con domicilio habitual y permanente en la Comunitat Valenciana que hayan realizado obras de reforma o transformación durante el año 2025.

Estas remodelaciones deben contribuir directamente a evitar los obstáculos y facilitar su movilidad, tal como ha indicado la Administración autonómica en un comunicado.

Son subvencionables los trabajos de adecuación en el interior de lasviviendas para adaptar el espacio en cuartos de baño, cocina y otras piezas.

De igual manera, entre las obras se incluyen las modificaciones en las zonas comunes y accesos al edificio donde resida la persona mayor como la instalación de rampas, ascensores o sistemas de plataforma.

En concreto, el importe máximo al que puede ascender la subvención será de 10.000 euros por actuación.

Las solicitudes y la documentación pueden presentarse en el plazo de un mes de forma telemática en la sede electrónica de la Generalitat y presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registro de la Conselleria de Servicios Sociales.

También se podrá realizar en las oficinas PROP de la Generalitat, las direcciones territoriales, las oficinas de correos y a través de las representaciones diplomáticas en el extranjero.