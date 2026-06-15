María José Catalá señala al plan de inundaciones de Joan Ribó por "no prever que el Poyo inundara pedanías de Valencia"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, aseguró este lunes que el plan de actuación ante el riesgo de inundaciones aprobado por el gobierno de Joan Ribó (Compromís) no preveía que el desbordamiento del barranco del Poyo pudiera afectar a las pedanías de Valencia.

Durante su comparecencia en la comisión de investigación de la dana en el Congreso de los Diputados, Catalá señaló que la cartografía estaba "desfasada" y que este plan determinaba que el desbordamiento de este barranco llegaba a los arrozales y a la Albufera, "sin atravesar zonas pobladas", como luego sí ocurrió.

La riada del 29 de octubre de 2024 afectó gravemente tres pedanías de Valencia: Castellar-Oliveral, Forn d'Alcedo y La Torre. "Nadie nos avisó de que el agua iba a llegar al término municipal de Valencia", afirmó la primera edil, al tiempo que insistió en que estas tres pedanías figuraban como no inundables.

"Es evidente que en el momento en que hay 230 muertos hay fallos, pero la cartografía no estaba actualizada, el plan no era correcto y lo que pasó en Valencia, a juicio de los técnicos, era imprevisible", apuntó. Recordó que el barranco sí pasa por Paiporta, pero no por Valencia.

La alcaldesa explicó que el Ayuntamiento convocó el Cecopal a las 11.00 de la mañana para hacer seguimiento de la emergencia. En ese contexto, señaló que tomaron decisiones para la alerta que tenían en ese momento, que era de lluvias.

La primera información sobre la inundación llegó al Cecopal a las 20.04 horas, que moviliza a la Policía Local. Unos minutos después, a las 20.13, Catalá recibe la llamada del alcalde pedáneo de La Torre, avisando de que se estaba inundando, según explicó en la Comisión.

Al respecto, señaló que el seguimiento de la alerta corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. Catalá afirmó que el Ayuntamiento no tiene competencias ni tenía por qué vigilar lo que sucedía "aguas arriba".

La alcaldesa consideró que las "obras hidráulicas previstas en 2015 hubieran salvado vidas" y calificó de "injusto" que la cuenca del Júcar no contara con un sistema de alerta temprana como la del Ebro.

Al respecto, acusó a la CHJ de "no estar a la altura de las circunstancias" y afirmó que "no tener la inversión oportuna fue letal". "Los sensores en el barranco del poyo fueron insuficientes y las alertas y avisos, también", añadió durante su intervención.

Sobre Mazón

Preguntada por la responsabilidad del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró que ya ha asumido sus responsabilidades políticas. "Hay otros responsables políticos que no estaban en su lugar y que no han asumido sus responsabilidades", zanjó.

Sobre que continúe siendo diputado en las Corts Valencianas consideró que el aforamiento es "personal" y, por lo tanto, es "una decisión personal".