El Gobierno valenciano convoca un pleno extraordinario para aprobar la ley que incluye la rebaja fiscal de Pérez Llorca

El Gobierno valenciano ha convocado un pleno extraordinario este martes para aprobar la ley de Medidas Fiscales, o conocida como ley de Acompañamiento al ser la norma que habitualmente acompaña a los Presupuestos de la Generalitat.

Una vez obtenga luz verde por parte del Consell, tendrá que contar con los dictámenes del Consell Jurídic Consultiu y el Consejo Económico y Social (CES). Unos plazos que son importantes -y que pueden durar varios días-, puesto que después pasará a Les Corts Valencianes y comenzará su tramitación.

Si todo sale bien, podría entrar en el Parlamento valenciano la próxima semana. Algo que daría algo de margen para que sea aprobada la última semana de julio después de que el PP haya tratado de acelerarla para que no desborde el actual periodo de sesiones.

Como ha informado este periódico, los plazos de la citada ley ya apuntaban desde hace semanas a que llegaría a Les Corts con retraso después de las cuentas pese a que es la norma que las acompaña. Y esta dilación se le está haciendo larga a la derecha.

Al PP porque quiere resolver de una vez el calendario de tramitación. Y a Vox porque es el texto en el que pretenden meter la mayoría de sus condiciones para apoyar los primeros -y seguramente últimos- presupuestos del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, esta legislatura.

La ley de Acompañamiento es importante. Está concebida como ómnibus al ser un cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica y, además, lleva una de las medidas estrella de Pérez Llorca: la rebaja del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a prácticamente todos los contribuyentes de la Comunitat y que beneficia sobre todo a las rentas de entre 32.000 y 72.000 euros.

Cuando pasaron las elecciones autonómicas de Andalucía y el presidente de la Generalitat cerró con Vox su acuerdo de presupuestos -aprobados por el Gobierno valenciano el 29 de mayo y ahora en plena tramitación parlamentaria-, no queda claro si en el Consell se calcularon los plazos de la ley de Acompañamiento.

Aunque existían dudas en el seno del Ejecutivo sobre si era oportuno sacarla ahora o esperar a septiembre, poca opción han tenido cuando muchas de las exigencias de Vox se volcarán en las enmiendas de la ley de Acompañamiento.

De manera que la derecha ha querido acelerarla. Si para presupuestos se ha extendido el calendario parlamentario hasta el 24 de julio, para Acompañamiento ha de extenderse más. La última semana de ese mes es el objetivo, con la duda de si se combinará con una tramitación por vía de urgencia de la norma. Esto supone acortar plazos sin participación ciudadana y sin apenas debate con la oposición en una ley tan importante.

"La ley de Medidas es capital para Vox", afirmó su portavoz, José María Llanos, la semana pasada.