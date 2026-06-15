Doria, el 'robot' que realiza más de 100 pruebas médicas en solo 8 minutos con IA: reduce hasta el 50% de las listas de espera

En apenas ocho minutos es posible realizar más de 100 pruebas oftalmológicas y detectar patologías de forma temprana que muchas veces avanzan sin síntomas evidentes.

Diagnosticar enfermedades en un corto periodo de tiempo como el glaucoma, la diabetes o la degeneración macular asociada a la edad es una realidad gracias a DORIA.

Este servicio desarrollado en Valencia reduce hasta el 50% de las listas de espera en oftalmología y combina tecnología robótica e inteligencia artificial.

"Este modelo asistencial cambia el paradigma del sistema público sanitario actual en España", afirma Javier Marinas, director general de Zink Medical, la compañía de tecnología sanitaria especializada en el sector de la oftalmología y con sede en la Comunitat Valenciana.

Actualmente, más de 20.000 pacientes en España ya han pasado por DORIA.

De hecho, el modelo ya está presente en cinco comunidades autónomas a través de sus sistemas públicos de salud, entre ellas la Comunitat Valenciana.

También en la Comunidad de Madrid, La Rioja, Cantabria y Canarias; y cuenta, además, con pruebas avanzadas en Andalucía.

Doria, el servicio oftalmológico desarrollado en Valencia que realiza hasta 100 pruebas en tan solo 8 minutos. EE

"Viene a responder, sobre todo, a una necesidad tanto en lista de espera como en el tiempo de espera de los pacientes en oftalmología", señala el responsable de Zink Medical.

El diagnóstico está tutelado al 100% por técnicos titulados en optometría y certificados en DORIA, bajo la supervisión de oftalmólogos españoles con una amplia experiencia.

La prueba se realiza de forma autónoma, no invasiva y sin necesidad de dilatar la pupila, lo que permite que el paciente se sienta "mucho más cómodo", según Marinas.

Cuando se emite el resultado, los oftalmólogos proceden a priorizar cada caso según su necesidad clínica real.

La Inteligencia Artificial que usa este 'robot' ayuda al médico a que el diagnóstico sea "más ágil" y a "gestionar mejor su tiempo", pero en ningún caso implica la sustitución del facultativo.

Coste y ahorro

Según traslada la compañía a este diario, un análisis demuestra que el coste medio por paciente en el Sistema Nacional de Salud (SNS) para una consulta de alta resolución en oftalmología es de aproximadamente 180€; una cifra basada en las tarifas oficiales publicadas por la Conselleria de Sanidad (DOGV 2023 y 2025).

Así, la adopción de un modelo digital como DORIA (70€/paciente) permitiría una reducción del gasto del 61%, lo que generaría un ahorro total estimado de 880.000€ en una cohorte de 8.000 pacientes.

El informe en el que se basan estas conclusiones parte de la consulta, la OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) y la retinografía.

Además, incorpora una descomposición del proceso asistencial y un recargo del 25% en costes indirectos para aproximarse a la contabilidad analítica del SNS.

Doria, el servicio oftalmológico desarrollado en Valencia que realiza hasta 100 pruebas en tan solo 8 minutos. EE

DORIA ha conseguido reducir en un 44% (datos tras un año de implementación en el Hospital de La Paz) el gran problema actual de los tiempos de espera, además de poder detectar con anterioridad cualquier enfermedad visual.

El Hospital La Paz en Madrid fue el primer hospital público en el mundo en implantar este modelo dentro de su red asistencial hace ahora más de año y medio.

Lo incorporó también en sus centros de especialidades José Marvá, Peñagrande y Colmenar Viejo Sur, bajo la supervisión del Servicio de Oftalmología liderado por el doctor Félix Armadá-Maresca.

En Valencia, DORIA opera en el Centro de Especialidades Ricardo Trénor Palavicino, adscrito al Hospital Universitari i Politècnic La Fe, en la calle Alboraya.

"En algunos hospitales los diagnósticos los realizan los propios oftalmólogos del servicio. Pasa tanto en La Paz como en La Fe", apunta Marinas.

El director general de Zink Medical invita a no acudir únicamente cuando se detecte una patología: "Los sistemas de cribado son fundamentales, ya lo hemos visto en otras especialidades. Es súper satisfactorio ver la ayuda que podemos proponer gracias a nuestro sistema".

Desde su puesta en marcha, más de 12.500 pacientes han pasado por esta solución, que ha logrado reducir la lista de espera diagnóstica oftalmológica en cerca de un 50% y aproximadamente un 44% las derivaciones al servicio de pacientes que no necesitan una cita presencial con el especialista en oftalmología.

Expansión

Pero este proyecto aspira a expandirse y a estar presente en todas las comunidades autónomas.

Porque, tal y como asegura Marinas, "la cita para un especialista puede llegar a prolongarse hasta los 12 meses; y si se detecta alguna enfermedad, puede demorarse hasta nueve meses más".

"Todos los días salvamos la visión de alguien pero, sobre todo, salvamos ese proceso tan complicado de detectar una enfermedad que es peligrosa y no avisa. Y, a veces, ya es demasiado tarde", comenta.

La patente del software de este 'robot' es propiedad de una empresa suiza, mientras que el aparato se ensambla en una fábrica de tecnología espacial en París.

Doria, el servicio oftalmológico desarrollado en Valencia que realiza hasta 100 pruebas en tan solo 8 minutos. EE

Actualmente, DORIA funciona únicamente en España, pero desde Zink Medical ya tratan de desarrollar el negocio en otros países, como Portugal, e incluso para parte de Latinoamérica.

"Estamos cerrando acuerdos para poder llevar este modelo a otros países", confirma Marinas.

Pese a que a día de hoy las pruebas se centren en oftalmología, dice, "es muy posible que haya una evolución hacia la detección precoz de otras patologías, porque se ha comprobado que se puede avanzar en temas neurológicos, como puede ser alzhéimer o la diabetes".

"Esto será un desarrollo en los próximos años. Es decir, con el mismo sistema, con el mismo modelo, podremos ayudar a detectar enfermedades graves", zanja.