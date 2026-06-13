Macroperación contra el tráfico de cocaína: detienen a 28 personas entre Valencia, Alicante y Murcia

Una macrooperación policial ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al tráfico de droga en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, donde se ha detenido a 28 personas por la venta de cocaína, MDMA y la posesión de armas de fuego.

La operación ha culminado con la incautación de 30 kilos de cocaína, 12 kilos de MDMA, más de 720.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego, un lingote de plata y 21 vehículos, algunos de ellos equipados con dobles fondos o "caletas".

Las pesquisas se iniciaron a raíz de las informaciones obtenidas por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia sobre la posible actividad ilícita de una mujer asentada en la localidad de Torrent.

Las primeras vigilancias confirmaron un constante flujo de visitas a su domicilio por parte de personas vinculadas a este entorno.

Entre ellas destacaba un varón residente en la región de Murcia que ejercía como socio relevante de la red y contaba con su propia estructura para redistribuir la sustancia.

Continuando con las indagaciones policiales, los investigadores lograron identificar de forma progresiva al resto de los integrantes. Entre los colaboradores más activos se encontraban dos "correos" asentados en El Puig de Santa María (Valencia) y Benissa (Alicante).

Estos realizaban continuos desplazamientos rápidos por la geografía española para transportar los cargamentos o recaudar los beneficios.

La investigación determinó que los dos grandes clientes a quienes se suministraba la sustancia eran el sospechoso ubicado en Murcia y un empresario de la noche, propietario de diversos locales de ocio en Valencia.

Asimismo, se identificó en el escalón superior de la red a otro ciudadano de elevada posición socioeconómica y titular de un importante patrimonio inmobiliario, quien presuntamente actuaba como el proveedor principal de la cocaína.

Finalmente se desplegó un amplio dispositivo policial que culminó con la realización de 14 entradas y registros simultáneos en inmuebles de las provincias de Valencia, Alicante y Murcia.

Los traficantes utilizaban habitáculos ocultos en los vehículos, conocidos en el argot policial como "caletas", para transportar de forma segura el dinero y la droga.

En uno de estos dobles fondos, integrado en un coche controlado por el cabecilla de la red, los agentes localizaron 400.000 euros en efectivo. Asimismo, en una motocicleta, propiedad del empresario del ocio nocturno, se hallaron ocultos más de 100.000 euros.

Los 28 sospechosos se han puesto disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y falsedad de documento público, decretándose el ingreso en prisión provisional para seis de los arrestados.