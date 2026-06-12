Paula Rojas, mejor nota de la PAU 2026 en Valencia: "Ha sido un año muy duro; he sacrificado mi tiempo libre para estudiar"

Con un 13,646, Paula Rojas ha obtenido el mejor resultado en la PAU 2026 de Valencia. La noticia le ha 'pillado' hasta por sorpresa, pero le espera un futuro prometedor.

Para la joven valenciana que ha estudiado el Bachillerato Tecnológico en el colegio Gran Asociación del barrio de El Carmen, ha sido un año "muy duro", pero al final todo el esfuerzo "ha valido la pena".

Ahora se plantea estudiar Ingeniería Industrial o Aeroespacial en la Universitat Politècnica de València.

"He tenido que trabajar un montón; he sacrificado mi tiempo libre para estudiar", cuenta, en una conversación con EL ESPAÑOL.

Su preparación ha sido clave para conseguir su objetivo: "Durante el curso me he centrado en el corto plazo, más que ir directamente a sacar esta nota en la selectividad".

"Me he centrado primero en los exámenes y en intentar motivarme. Aunque no me apeteciera estudiar, pensaba en que era lo que tenía que hacer porque, una vez te pones, te va a ir mejor durante el resto del curso que si empiezas a procrastinar", confiesa.

Preguntada por cómo ha afrontado las tres jornadas de la PAU, afirma que son "muy estresantes", aunque asegura que, una vez hizo el primer examen, los nervios menguaron.

Uno de los trucos que le han servido a Paula para desconectar del estudio y despejar su mente ha sido hacer deporte: "Intentaba reservarme momentos de desconexión y disfrutar de las cosas pequeñas".

Ya consciente de que podrá estudiar en Valencia la ingeniería que al final decida, reitera que "con esfuerzo, todo se puede conseguir".

PAU 2026

El 95,23% de los estudiantes que se han presentado a la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad en la Comunitat Valenciana, celebradas del 2 al 4 de junio, ha aprobado la selectividad, según ha informado la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades.

El curso anterior, el índice de aprobados en la fase ordinaria fue del 95,68%.

La nota media del alumnado se sitúa en un 6,35 sobre 10 (fase obligatoria), frente al 6,39 del curso pasado; y ha sido similar en hombres (6,28) y en mujeres (6,39).

Unos alumnos se preparan para las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Universidad de Alicante. Efe / Morell

En cuanto a los resultados por universidades, la nota media más alta ha sido de 6,52 en la Universidad Miguel Hernández de Elche, seguida de la Universitat Jaume I con un 6,42, la Universidad de Alicante con un 6,37, la Universitat de València (UV) con un 6,27 y la Universitat Politècnica de València con un 6,25.

En cuanto a los porcentajes de aprobados, encabeza la lista la Universitat Miguel Hernández de Elche, con el 95,91%.

En la Universitat Jaume I de Castellón ha sido de un 95,78 %; en la Universidad de Alicante, de un 95,00 %; en la Universitat de València, de un 94,95%, y en la Universitat Politècnica de València, de un 94,53%.

A la convocatoria ordinaria de las PAU de este mes de junio se han presentado un total de 25.503 estudiantes en la Comunitat Valenciana, de los cuales 7.168 corresponden a la UV, 6.303 a la Politècnica de Valencia, 4.663 a la Miguel Hernández, 4.416 a la Universidad de Alicante y 2.953 a la UJI de Castellón.

Mejores resultados

La mejor nota de la Comunitat Valenciana en la fase obligatoria de las PAU (sobre 10 puntos) ha sido para un alumno del Colegio la Purísima, que realizó la prueba en la Universidad Miguel Hernández de Elche y ha obtenido una cualificación de 9,8 puntos.

Por universidades, la mejor nota de la fase obligatoria de la PAU en la Universitat de Alicante corresponde a una alumna del IES Pare Vitoria, con un 9,76.

Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) 2026. Efe / Manuel Bruque

En la Universitat Politècnica de València corresponde a un alumno del IES Abastos, con un 9,73.

En la Universitat de València, una alumna del IES Maria Carbonell i Sànchez, con un 9,74.

Por último, el mejor resultado de la Universitat Jaume I es el de una alumna del IES La Plana, con un 9,71.

Revisión

Desde este viernes todo el alumnado puede consultar las notas en la web.

Los alumnos podrán solicitar la revisión de los exámenes los días 15, 16 y hasta las 14:00 del 17 de junio.

Por su parte, la Comisión gestora realizará la resolución de las correcciones el 19 de junio.

El periodo para ver los exámenes será los días 22 y 23 de junio en las provincias de Valencia y Castellón; y el 25 y el 26 de junio en la provincia de Alicante.