Asuntos Internos de la Guardia Civil concluye que un teniente coronel desvió fondos públicos para obras en sus viviendas

El Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil ha presentado al juzgado de Instrucción número 3 de Valencia su informe final sobre la investigación por varios delitos de corrupción al máximo responsable de la gestión económica de este cuerpo en la Comunitat Valenciana, el teniente coronel Miguel Ángel E. T.

El análisis concluye que este alto cargo del cuerpo, que a su vez era el encargado del control interno en el territorio, desvió fondos públicos para realizar obras en sus viviendas. Unos hechos que podrían encajar en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública, cohecho o recepción de dádivas, falsedad documental y eventuales delitos contra la Hacienda Pública y/o blanqueo de capitales.

Esta causa se inició en marzo de 2022, cuando el Equipo de Delitos Económicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la comandancia de la Guardia Civil de Valencia transfirió las diligencias al Servicio de Asuntos Internos al identificar indicios sólidos de corrupción interna.

En abril de ese mismo año se dio cuenta a la Fiscalía de los hallazgos relativos a una red de manipulación en la contratación pública. La Guardia Civil señala que las sospechas iniciales -fundamentadas en la comunicación de un sargento y su posterior informe basado en las confesiones que le hizo un albañil- revelaron supuestos sobrecostes sistemáticos y facturación de obras no ejecutadas.

La Fiscalía Anticorrupción inició entonces una investigación para desarticular la estructura de connivencia entre el teniente coronel investigado y un empresario. El éxito de la operativa delictiva, indica la Guardia Civil, se sustentó en la posición jerárquica del oficial investigado y su vinculación personal con el contratista adjudicatario, "lo que permitió anular los controles administrativos internos".

De un lado, se encontraba el teniente coronel Miguel Ángel E., quien poseía el control discrecional de la adjudicación y la validación de obras, actuando simultáneamente como gestor de los fondos y beneficiario de los mismos. De otro, estaba Carlos G., un empresario que a su vez tenía un subcontratista y mercantiles instrumentales que servían para la facturación fraudulenta.

Todos ellos, remarca la Guardia Civil, diseñaron un flujo de trabajo para vulnerar la Ley de Contratos del Sector Público. El teniente coronel encomendaba directamente las obras al empresario. Mientras, el subcontratista confeccionaba presupuestos que eran revisados antes de ser formalizados, de tal forma que el teniente coronel validaría las cantidades para asegurar el encaje presupuestario y el beneficio personal.

Casi un millón desde 2008

La trazabilidad financiera, remarca el informe, evidencia una situación por la cual las mercantiles vinculadas al empresario han percibido de la Guardia Civil un total de 952.664,89 euros desde el año 2008. El 82% de los ingresos totales de dichas empresas provinieron exclusivamente de adjudicaciones gestionadas por la Unidad de Gestión Económica que se encontraba bajo el mando del teniente coronel.

Para eludir la fiscalización superior, apunta el informe, las facturas se fragmentaban por debajo de los umbrales de control. El subcontratista emitía facturas inferiores a 2.500 euros y el empresario utilizaba sus dos sociedades simultáneamente para presentar facturas a la Guardia Civil que no superasen los 5.000 euros.

Sobrecostes y trabajos no realizados

Asuntos Internos sostiene, de este modo, que se aplicaban desmedidos sobrecostes por factura sobre el precio real de ejecución, además de incluir partidas por trabajos nunca realizados.

Tras la transferencia de fondos por parte de la Oficina de Gestión Económica de la Guardia Civil a las mercantiles del empresario, el mismo extraía parte del excedente y se lo entregaba al teniente coronel, eliminando así cualquier rastro en sus activos bancarios.

Este esquema garantizaba un constante desvío de fondos públicos, transformando el presupuesto destinado a las obras, servicios y suministros de instalaciones oficiales en una fuente de financiación para fines estrictamente privados, concluye el informe.

"Punto ciego" en la auditoría

La Guardia Civil recuerda que Miguel Ángel E. era el garante último del control interno. El incumplimiento de sus funciones de vigilancia sobre las Oficinas de Gestión Económica dependientes "no constituiría una mera negligencia administrativa, sino el debilitamiento deliberado de los filtros de control", indica.

La investigación, dice el informe, ha revelado un proceso procedimental concreto: la Oficina de Gestión Económica de la Comandancia de Valencia actúa como "caja pagadora" única, incluso para obras gestionadas directamente por la Unidad de Gestión Económica.

"Este flujo generaría un punto ciego en la auditoría, toda vez que para los casos en los que la UGE supervisa la ejecución de la obra, el desembolso se encuentra delegado en una unidad jerárquicamente inferior (OGE). Y bajo este sistema, la OGE de Valencia procesa mensualmente facturas y órdenes de pago remitidas por la UGE correspondientes a emplazamientos que no son de gestión provincial ordinaria", indica Asuntos Internos.

Así, la separación entre la unidad que valida técnicamente la obra y la que ejecuta el pago diluye la responsabilidad fiscalizadora, convirtiéndose en el vehículo idóneo para eludir controles superiores y facilitar la tramitación de facturación irregular.

Wasaps y denuncia

La consistencia de los indicios, expone el informe, se sustentó en mensajes de wasap aportados por el contratista cuando denunció los hechos. Éstos ponían de manifiesto el reconocimiento de deudas por supuestas obras privadas facturadas a la Guardia Civil.

Igualmente, encontraron el correo electrónico de un sargento con un informe junto a fotografías que daban muestra de la existencia de obras cobradas por el empresario a priori no realizadas, o al menos en los términos pactados.

El contratista también ofreció testimonio ante la Guardia Civil en el que confirmó que fue instruido por el empresario para simular obras en Valencia con el fin de repartir el "sobrante" del presupuesto anual de la unidad y financiar reformas privadas.

La relación entre el teniente coronel y el empresario era personal. La investigación averiguó, por ejemplo, que ambos se alojaron junto a sus respectivas parejas en un hotel, por lo que tenían amistad.

La operativa concertada entre ellos consistiría en que el teniente coronel recibía parte del dinero que él mismo, en su condición de jefe de la Unidad de Gestión Económica, ordenaba pagar a las personas físicas y jurídicas vinculadas al empresario por las obras públicas teóricamente ejecutadas.

Adquisición de viviendas y reformas

Esto, que el teniente coronel incorporaría a su patrimonio personal, a su vez le permitía disponer de un montante económico que a la postre habría usado para la adquisición de propiedades situadas en la localidad de Siete Aguas (Valencia).

La Guardia Civil sostiene que, habida cuenta que dichos inmuebles al momento de ser adquiridos se encontraban en estado ruinoso, Miguel Ángel E. llevó a cabo su rehabilitación, reforma y equipamiento.

Lo hizo, explica, a través de un grupo de empresarios, autónomos y operarios a quienes paralelamente les adjudicaba contratos públicos que, o bien no llegaban a ejecutar, o bien sí lo hacían pero facturando sobrecostes. Por tanto, parte del dinero público que los mismos recibían lo destinaban a las obras que a requerimiento del teniente coronel debían acometer en sus viviendas particulares de Siete Aguas, incide el informe.

La Guardia Civil detectó, de esta manera, la existencia de tres inmuebles en la localidad de Siete Aguas cuya operativa de compra y reconstrucción ponía de relieve supuestas irregularidades. Las obras efectuadas en ellas tuvieron sobrecostes y un uso injustificado de fraccionamiento de contratos.

En definitiva, Asuntos Internos apunta a una supuesta red de corrupción sistémica liderada por Miguel Ángel E. para enriquecer su patrimonio inmobiliario en la localidad de Siete Aguas (Valencia). A mayores, el investigado utilizaba su cargo en la Unidad de Gestión Económica para adjudicar contratos públicos a empresas que, en contrapartida, costeaban las reformas y el equipamiento de sus viviendas privadas.

Rejas, ventanas, aire acondicionado...

Una de ellas fue acondicionada por una red de contratistas recurrentes de la Guardia Civil. 5 de los 7 proveedores identificados no recibieron abono alguno por parte del teniente coronel, a pesar de la ejecución efectiva de los suministros. Sin embargo, tales proveedores resultaron adjudicatarios, en conjunto, de 102 contratos públicos durante el periodo analizado.

Entre los trabajos de acondicionamiento aparecen, por ejemplo, rejas, ventanas o cerrajería, una canaleta, un armario de Ikea, muebles de la cocina y el salón, fontanería o un aparato de aire acondicionado.

La tasación pericial que realizó la Agencia Valenciana Antifraude sitúa el valor real de la obra en 104.505,35 euros. Igualmente, la red de proveedores "impagados" sumó en conjunto adjudicaciones públicas superiores a los 300.000 euros.