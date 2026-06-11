Los sindicatos docentes firman el acuerdo de la Generalitat para reducir la burocracia y rechazan el resto de propuestas

La consellera de Educación, Carmen Ortí, y el secretario autonómico, Daniel McEvoy, en la firma de este jueves. EE

Cuatro de los sindicatos docentes han firmado este jueves el acuerdo de la Generalitat Valenciana para reducir la carga burocrática a la que tienen que hacer frente el profesorado valenciano. STEPV, UGT, CCOO y CSIF han respaldado la propuesta realizada por la Conselleria de Educación, de la que tan solo ANPE se ha desmarcado.

Ha sido el único documento que ha generado cierto consenso entre las fuerzas sindicales, dado que ningún otro ha tenido un respaldo similar. Los tres primeros sindicatos, de hecho, tan solo han rubricado esta propuesta de las ocho que había sobre la mesa. CSIF, por su parte, también ha firmado el acuerdo sobre el valenciano.

El tercer acuerdo parcial que habrían firmado las fuerzas sindicales con la Generalitat es el de las retribuciones, que apoyaron CSIF y ANPE el pasado 25 de mayo. Ambas formaciones representan al 30% del profesorado.

El resto de propuestas han sido rechazadas en su totalidad por parte de los cinco sindicatos de la mesa de negociación: reducción de ratios, aumento de plantillas, mejoras en infraestructuras, inclusión educativa y Formación Profesional.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha explicado que todas estas peticiones, y las ordinarias, se abordarán en las mesas sectoriales que comienzan la próxima semana.

Así, ha señalado que el primer acuerdo que sale de las últimas reuniones (burocracia) puede parecer "insignificante" pero "importa mucho" para que empiecen a cambiar las condiciones reales del trabajo docente, y es, ha añadido, "el primero de muchos que tenemos previstos".

La titular de Educación ha reconocido que los docentes están "desbordados" pero hoy es "un día importante para el profesorado y toda la comunidad educativa".

La Conselleria, ha dicho, no se siente amenazada por ninguna convocatoria de huelga y cuando hay dificultades pone "a todos los equipos a trabajar".

Previamente, el portavoz de STEPV, Marc Candela, había advertido en el encuentro que la movilización "continuará" hasta que consigan "las mejoras que merece el sistema educativo y el alumnado".

Desde CCOO, Xelo Valls ha apuntado que la huelga se puede reactivar en cualquier momento: "Seguimos en la lucha porque hay margen para negociar", ha dicho en alusión a los Presupuestos de la Generalitat de 2027, mientras que Maite Tarazona (UGT) ha resaltado que la huelga ha logrado avances en los documentos de partida.

Qué dice el acuerdo en burocracia

El documento incorpora la aprobación de un nuevo decreto de simplificación administrativa que incluiría, por ejemplo, la implantación del expediente digital del docente (EDEN).

También la derogación parcial de algunos aspectos de los Reglamentos de Organización y Funcionamiento de Primaria y Secundaria. Y una cláusula de prohibición de aumento de carga burocrática en toda la normativa autonómica.

Asimismo, instaurar un trámite único para los diferentes proyectos de innovación educativa, la expedición de documentos oficiales de evaluación a través de sello electrónico del órgano en cuestión y la evaluación diagnóstica virtual sin necesidad de corrección para los docentes.

El Ejecutivo autonómico, además, propone el traspaso de la competencia en materia de personal no docente (PAS) de la Conselleria con competencias en Función Pública a la de Educación con la intención de agilizar la cobertura de este personal. Una medida que se hará extensiva también al personal de apoyo educativo (PAE).

Además, se revisaría y unificarían las órdenes aprobadas por el Gobierno del Botánico para simplificar los procedimientos relativos a la inclusión del alumnado.

"Procedimiento simplificado para tramitar las adaptaciones del alumnado NEAE de cara a las pruebas de acceso a la universidad con un plazo máximo de resolución y silencio administrativo positivo", agrega el texto sometido a negociación.

Por último, se implantaría un modelo de "declaración responsable" para determinados casos de permisos y licencias del profesorado sin autorización previa o la integración de la plataforma SAÓ y de los expedientes disciplinarios del alumnado en sus respectivos módulos de ITACA.