El director general Jorge Bellver, muy grave al sufrir un ictus tras dimitir por su imputación en el 'caso Azud'

El director general de Transparencia, Jorge Bellver, se encuentra ingresado muy grave en la UCI tras sufrir un ictus en la tarde de este miércoles. El alto cargo de la Generalitat acababa de dimitir después de que la Audiencia de Valencia confirmara su imputación en el caso Azud.

El también exdiputado autonómico y exconcejal fue intervenido de urgencia y permanece en el hospital. El PP valenciano se encuentra conmocionado.

Bellver puso este mismo miércoles su cargo a disposición del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después de que el Comité de Derechos y Garantías del PPCV le abriera expediente informativo el martes. También envió una carta al partido en la que pedía la suspensión temporal de militancia hasta que se esclarezcan los hechos.

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