La vicepresidenta Camarero aporta a la jueza los wasaps del chat de 'consellers' del día de la dana

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha comunicado a la jueza de la dana que va a aportar a la causa los wasaps del grupo de consellers del 29 de octubre de 2024.

Camarero declara como testigo en la causa. El día de la tragedia era titular de Servicios Sociales. Durante el interrogatorio, la acusación que ejerce Acció Cultural del País Valencià bajo la representación del abogado Manolo Mata le ha solicitado los wasaps que se mandaron los consellers en la jornada de la dana en el grupo que tenían.

Se trata de un chat en el que estaban únicamente todos los titulares de departamentos del Gobierno. El letrado ha pedido que se aporten las comunicaciones que hubo desde las 7.30 de la mañana y únicamente los asociados con la emergencia.

Camarero se ha resistido al principio, según fuentes conocedoras de la declaración. Ha expresado sus dudas sobre la confidencialidad al tratarse de wasaps que afectan a todos los miembros del Consell de aquel momento.

La jueza le ha insistido en que sí que podía aportarlos si quería, pero siempre de manera voluntaria. "Lo pensaremos", ha afirmado la vicepresidenta.

Durante el interrogatorio se ha producido un receso y Camarero ha elevado la consulta. A la vuelta ha comunicado que sí facilitará los wasaps finalmente.