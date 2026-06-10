Susana Camarero, ante la jueza de la dana: "No sabía qué era un Cecopi, aunque sabía que era una reunión de emergencias"

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha explicado este miércoles a la jueza de la dana su conexión inicial de 38 minutos en el Cecopi del 29 de octubre de 2024.

"Yo no sabía qué era un Cecopi, aunque sabía que era una situación de emergencias", ha afirmado ante la magistrada. Camarero era entonces vicepresidenta primera, aunque también era la titular del departamento de Servicios Sociales. Bajo sus competencias estaban las residencias -hubo 8 personas fallecidas- y los usuarios de teleasistencia -murieron 37-.

Se conectó entre las 17:02 y las 17:40. A continuación se fue a una entrega de premios y luego se reconectó por la noche, cuando la alerta a la población ya había sido enviada. La jueza le ha interrogado sobre todos estos aspectos en su declaración como testigo. Ha llegado alrededor de las 8:40 al juzgado de Catarroja, al cual ha accedido por el parking. Las víctimas se han concentrado a las puertas.

Camarero ha señalado que recibió la convocatoria del Cecopi al mediodía y que no es miembro. Se lo traslada al secretario autonómico Nacho Grande para que se conectara. "Yo no sabía qué era un Cecopi. Yo estoy ocupada en el impacto de la situación que se estaba produciendo. Pero decido conectarme porque tengo un momento", ha comentado.

"No hay más consellers conectados. Me conecto para enterarme en primera persona de cómo va la situación en relación a mis centros y a mis recursos. Nacho Grande y yo estábamos en sitios diferentes conectados telemáticamente", ha añadido.

Cuando se conecta a las 17:00 habla el subdirector general de Emergencias Jorge Suárez "de la situación de Utiel, de que hay gente en los tejados y que está la UME y se espera poder rescatar en las próximas horas". "Más tarde se habla del riesgo en Forata. La consellera Salomé Pradas propone evacuaciones por Forata. En ese momento hablo con Emilio Argüeso (número dos de Emergencias) por chat por si hay centros dependientes de mi Conselleria afectados. También lo hablo con Nacho Grande. Lo que hago es que todo lo que escucho en el Cecopi lo ligo a mis competencias" ha añadido.

Camarero ha indicado que durante el tiempo en que estuvo conectada en el Cecopi su percepción "es que Utiel está bajo control" pese a todo lo expuesto por Suárez. "Tras desconectarme del CECOPI sólo mantuve contacto con Argüeso para preguntar por centros de mi competencia. Estoy pendiente de la afectación de esos centros cuando me desconecto", ha comentado.

Con Carlos Mazón, ha dicho, no tiene contacto esa tarde porque considera que la situación la maneja Pradas. "No hablo con el presidente cuando hay una situación de emergencias. Tampoco él se puso en contacto conmigo. Ninguna instrucción. Tampoco tengo contacto con Cuenca ni con nadie del entorno de Mazón", ha incidido.

Camarero ha destacado que en la reunión del pleno del Consell Mazón dio la indicación de que todo el mundo estuviera pendiente de la dana en el ámbito de sus competencias.

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