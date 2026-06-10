Los sindicatos, partidarios de suspender y no desconvocar la huelga para volver a movilizar al profesorado de forma más ágil

Los sindicatos docentes convocantes de la huelga educativa -STEPV, UGT y CCOO- se han mostrado partidarios este miércoles de "suspender" y no de "desconvocar" el paro indefinido en las aulas de los centros públicos de la Comunitat Valenciana que arrancó el pasado 11 de mayo.

La primera, según ha explicado el portavoz del sindicato mayoritario, Marc Candela, permitiría paralizar temporalmente la huelga. Pero dejaría la puerta abierta para poder retomarla de nuevo en cuanto así lo decidiera el profesorado. "Se puede hacer al día siguiente si queremos", ha afirmado.

Es por ello por lo que ha defendido que es una fórmula, la de la suspensión, con mayor beneficio: "No perderíamos tiempo, porque controlamos el formato y se puede reactivar la indefinida en el momento que la gente así lo quiera". "Nos permite hacer presión", ha agregado.

Desconvocar, por el contrario, obligaría a frenar el paro indefinido en las aulas y, en caso de querer volver a plantearla, "se debería comunicar con dos días de antelación -a la administración- y volver a pasar por una nueva legalización de la convocatoria de huelga".

El posicionamiento no es casual. Los profesores deben votar este miércoles hasta las 20:00 horas de la tarde si apoyan, o no, la última propuesta de la Conselleria de Educación que plantea una inversión de 3.338 millones de euros para reducir ratios, aumentar plantillas de docentes, reducir la carga burocrática.

También figuran mejoras en infraestructuras, con el foco puesto en los barracones y en la climatización de las aulas. Además, la Generalitat propone mejoras en inclusión, Formación Profesional, uso del valenciano y retribuciones.

Los docentes tienen que decidir si apoyan algunos de estos epígrafes, o si lo hacen del documento completo. Pero también sobre cómo continuar, o no, la huelga indefinida con la vista puesta especialmente en septiembre con el inicio de curso escolar.

Formulario

En este sentido, el formulario que han remitido al profesorado las organizaciones sindicales, al que se puede acceder desde un correo corporativo de Educación de la Generalitat, arranca preguntando a los interesados por cuántos días ha hecho huelga y en qué etapa educativa imparte clase.

A partir de estas preguntas, cuestiona si "cree que se debe aprobar la propuesta de acuerdo global del 9 de junio en su totalidad".

Si el profesor o profesora contesta que sí, se le pregunta si cree conveniente "continuar la lucha el próximo curso". Pero si la respuesta es negativa, aparece la opción de aceptar o rechazar uno por uno cada bloque temático del documento.

Los sindicatos también han incorporado en el formulario una serie de preguntas para decidir el futuro del paro en las aulas. Y en este punto aparecen dos preguntas clave. La primera: "En la situación actual, ¿qué consideras más adecuado hacer?" a lo que se ofrecen dos posibilidades de respuesta: interrumpir/desconvocar la huelga o mantenerla.

En función de lo que se responda, el cuestionario ofrece distintas posibilidades. En caso de optar por mantener el paro, el docente debe escoger bajo qué tipo de formato: indefinida con movilizaciones puntuales algunos días, según se acuerde en las asambleas, o que siga siendo indefinida sin matices.

Movilizaciones en septiembre

En este punto, aparece la segunda cuestión relevante: "¿Cómo crees que se deben plantear las movilizaciones del próximo curso?". La pregunta refleja, así, que el escenario que se plantea, o en el que se mueven los sindicatos, es continuar con las movilizaciones a partir de septiembre.

Una opción que ya hace semanas barajan las distintas fuerzas sindicales educativas. Se daría la circunstancia, así, de que los profesores tengan que decidir si cierran un acuerdo con la Generalitat para mejorar sus condiciones laborales, pero a su vez, idear cómo seguir con las protestas. Un escenario del todo incierto de cara al próximo curso.

Los sindicatos podrían firmar los documentos en los que hallan mayores avances, como infraestructuras, burocracia o inclusión, por ejemplo. Pero dejar sin rúbrica la subida salarial o el valenciano.

Es una incógnita lo que sucederá con las ratios, pues a pesar de que las cifras mejoran el plan del Gobierno de España y haría efectiva la reducción en un máximo de tres años, STEPV -sindicato mayoritario- sigue desmarcándose y advirtiendo que "no son sus ratios". Y lo mismo sucede con las contrataciones de profesorado.

Si este fuera el caso, optarían por suspender la huelga y volver a convocar protestas en septiembre bajo el pretexto de que hay cuestiones que la Generalitat sigue sin resolver. Todo ello, bajo un clima preelectoral, dado que las elecciones sindicales deberán celebrarse en diciembre.