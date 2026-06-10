Los profesores valencianos suspenden la huelga indefinida tras 5 semanas, pero rechazan el grueso del acuerdo de Llorca

Los profesores valencianos han votado este miércoles a favor de suspender la huelga indefinida educativa que arrancó el pasado 11 de mayo y ya sumaba 23 jornadas lectivas consecutivas, lo que corresponde a casi cinco semanas de paro.

La suspensión, eso sí, será temporal, ya que el 67% de los votantes -17.633 personas- se ha mostrado partidario de interrumpir la huelga para continuar con las movilizaciones después de verano, de cara al inicio del próximo curso.

Los profesores han tenido casi 24 horas para pronunciarse y en ella han participado 30.238, de los cerca de 77.700 que hay en toda la Comunitat Valenciana. Esto significa que la participación ha rozado el 39%.

Como ya habían advertido los sindicatos antes de cerrarse la votación, la fórmula de la "suspensión" permitiría retomar la huelga en cualquier momento a los docentes.

Mientras que si se optaba por "desconvocar", los profesores no solo estarían obligados a frenar el paro. Sino que en caso de querer volver a plantearla, los sindicatos deberían iniciar todo el proceso de nuevo: comunicar con antelación la convocatoria a la administración, volver a pasar por un proceso de legalización de la convocatoria, entre otros trámites.

La suspensión, cabe apuntar, entrará en vigor a partir del viernes 12, dado que así lo han acordado los sindicatos convocantes -STEPV, CCOO y UGT-, tras haber recibido numerosas peticiones por parte de las asambleas de docentes.

Una decisión que han justificado en que los resultados se conocerían por la noche. Es decir, pedían cierto margen para saber si al día siguiente debían acudir a trabajar a su centro.

El resultado de las votaciones no solo es relevante por lo que comporta tras casi 5 semanas de huelga, sino también por la advertencia que supone a la Generalitat de cara al inicio del próximo curso 2026/2027. De hecho, el 55% de los encuestados cree que se debe "continuar con la lucha" entonces.

Al poderse retomar, servirá para presionar a la administración valenciana, aunque en un contexto distinto para la autonomía, ya que se esperan paros en toda España.

Solo burocracia

Los docentes han decidido poner fin a la huelga indefinida, pero lo hacen, no obstante, rechazando prácticamente la totalidad de la propuesta de acuerdo elaborada por la Conselleria de Educación y que preveía 3.338 millones de euros en inversiones.

De los ocho epígrafes que contemplaba el documento, tan solo ha obtenido respaldo el punto dedicado a la simplificación de la carga burocrática a la que deben hacer frente los profesores. El 82% ha votado a favor, 21.250 personas.

El segundo apartado que más cerca ha estado de obtener el respaldo del profesorado ha sido el de infraestructuras. El 46% ha votado a favor, mientras el 54% lo ha rechazado.

Para él, la Generalitat había presupuestado 1.407,9 millones de euros para mejorar los centros públicos de la Comunitat Valenciana. Y se había incorporado el Plan EduClima, con una inversión de 140 millones de euros para mejorar la climatización en las aulas.

El tercer punto que menor rechazo ha tenido ha sido el de las reducción de las ratios: ha logrado un 30% de votos favorables. Pero para un 70% sigue siendo una propuesta insuficiente.

El planteamiento global era la reducción a 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria, a 25 en Secundaria y 28 en Bachillerato. Unas cifras mejoran el plan del Gobierno de España y que se haría efectiva en un máximo de tres años, frente a los seis que planteaba el Ejecutivo central.

Los sindicatos, de hecho, habían reconocido en las últimas reuniones avances relevantes en este epígrafe y celebraban que se hubiera puesto un calendario con cifras concretas ante la previsión de que la norma estatal difícilmente saldrá adelante en el Congreso al no contar con la mayoría parlamentaria suficiente.

El resto de puntos han quedado lejos de obtener apoyos relevantes por parte de los docentes: el acuerdo parcial de Formación Profesional la han apoyado un 22%, el mismo porcentaje que ha respaldado el del aumento de las plantillas docentes.

Los dos puntos que menos respaldos han obtenido, como era previsible por cómo se habían venido desarrollando las negociaciones, eran el del valenciano y las retribuciones. El primero lo ha apoyado apenas un 16% de los votantes, mientras el segundo un 10%.