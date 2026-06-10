Mazón, a sus 'consellers' el día de la dana: "Cada uno que esté atento. Desprended sensación de estar alerta que te cagas"

Carlos Mazón dio una serie de órdenes a sus consellers la mañana de la dana en el grupo de wasap que tenían todos los titulares de departamentos del Gobierno y él mismo. Lo hizo a las 8:15 horas, antes del pleno del Consell que se celebró aquel día.

En el chat se dirigió primero a la entonces responsable de Interior, Salomé Pradas, quien ostentaba las competencias de Emergencias: "Salo, que te actualicen datos de la dana esta mañana para la rueda de prensa de Ruth (Merino, portavoz del Ejecutivo). Quizá tengas que salir para dar parte. Y a Rovi (José Antonio Rovira, titular de Educación) también con cierre de colegios. Informar con detalle da imagen de control. Centrémonos hoy en eso. Marciano (Gómez, conseller de Sanidad) y Susana (Camarero, responsable de Servicios Sociales) atentos a goteras e incidentes en los centros".

"Por ahora todo controlado"

Pradas le contestó: "Por ahora todo controlado. Acabamos de decretar nivel 1 en Ribera alta que es donde está pegando más fuerte".

"Bueno, cada uno que esté atento. Vamos a dar datos parciales todo el día si se puede. Miguel (Barrachina, conseller de Agricultura) que te pasen parte en el campo etc. Vamos a inundar de datos a los medios hoy vale? Desprende sensación de estar alerta que te cagas. Y a la gente le calma. Qué es lo importante (sic)", dijo Mazón.

Salomé Pradas, Vicente Martínez Mus (conseller de Medio Ambiente) y José Antonio Rovira continuaron escribiendo a lo largo de la mañana y parte de la tarde. Sobre todo la primera. Rovira informó de suspensiones de clases en centros; Mus del estado de las carreteras; y Pradas de los mensajes lanzados a la población en redes sociales, de la actualización de la emergencia y del listado de municipios afectados por la alerta hidrológica.

Esto último ocurrió a las 13:08 horas. Pasó al grupo de consellers las localidades de la rambla del Poyo -aquella que provocó la gran mayoría de las muertes- y de la ribera del río Magro.

A las 15:17, la consellera de Industria y Turismo Nuria Montes alertó de que tenían "inundada e inutilizada la ITV de Utiel" y estaban "activando el plan de contingencia".

La conversación dio un salto entonces hasta las 18:03. Martínez Mus comunicó "incidencias variadas" en Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) que "se van solventando". "La más importante el cierre del tramo entre Picassent i Castellò por desperfectos graves en la vía que impedirán circular no sólo hoy sino en los próximos días. En estos momentos además, en el Apeadero de Omet (Picassent) ha quedado atrapado un n tren con 10 pasajeros. Están en la operación de sacarlos con la policía local", dijo.

De ahí hubo otro salto hasta las 20:10. A partir de esa hora ya se reactivó bastante el grupo para dar cuenta de múltiples problemas con inundaciones y necesidad de evacuaciones. "Yo tengo inundadas residencias de mayores sin que puedan llegar los bomberos", afirmó Camarero a las 20:33.

"En la sede de FGV se han quedado 30 personas aisladas que no han podido salir. Incluidos Javier Sendra, Miguel Angel Ivorra, Sabina Galindo y Alfonso Novo. Está allí el puesto de mando. Yo Iba para allí y ya no he podido llegar. El puesto de mando estaba allí y se ha visto afectado en toda su operativa, por lo que hemos tenido que suspender todas las operaciones de tranvía y metro hasta nueva orden", relató Martínez Mus a las 20:37.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.