Valencia levantará 76 viviendas en un solar degradado del centro y el refugio abandonado será un centro cultural público

La reparcelación del solar en desuso situado entre las calles de Conde Montornes y de Nuestra Señora de las Nieves en pleno centro histórico supondrá la construcción de 76 viviendas nuevas y la conservación de un refugio antiaéreo, que pasará a ser de domino público y albergará un centro educativo y cultural.

Así se desprende del proyecto de reparcelación forzosa UE 2 Seu-Xerea publicado este lunes por el Ayuntamiento de Valencia, en el que se ordenan los 2.772 metros cuadrados de ese terreno que lleva décadas sin ningún uso debido a la dispersión de la propiedad.

El plan establece una edificabilidad de 7.559 metros cuadrados de techo de uso prioritario residencial compatible, además, con el uso terciario.

La actuación contempla la cesión con carácter gratuito de un total de 1.006 metros cuadrados: 739 para uso viario y 267 para dotacional.

El resto de la superficie se destinará a la constitución de las 7 nuevas fincas de uso residencial que se adjudicarán a los propietarios privados y al agente urbanizador, la mercantil Anzula SL. La inversión prevista en la urbanización de este suelo supera los 1,1 millones de euros.

Bloqueo

La Junta de Gobierno Local aprobó en enero este proyecto que había estado bloqueado durante décadas. El solar estaba conformado por fincas de propietarios diversos con diferentes intereses, por lo que no se logró un acuerdo amistoso. Ante esta situación, el Ayuntamiento recurrió a la vía de la reparcelación forzosa.

Además, el terreno en el corazón de Valencia está protegido por el Plan especial de protección de Ciutat Vella, por lo que cualquier intervención está sujeta a directrices estrictas.

La zona que se desarrollará. EE

El proyecto tiene los objetivos de regularizar urbanísticamente la configuración y los linderos de las fincas y materializar la distribución de beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística.

También persigue atribuir al agente urbanizador por su labor y adjudicar a la administración los terrenos urbanizados, tanto dotacionales como edificables, que legalmente le correspondan, en pleno dominio y libres de cargas.

Por otra parte, subrogar las fincas originarias por parcelas edificables y fincas de resultado, compensar en metálico a los propietarios que no reciban adjudicación en parcela y asignar a cada propietario la parte correspondiente de las cargas de urbanización.

Refugio

En el ámbito de la Unidad de Ejecución se incluye el refugio antiaéreo de la calle Espada que pasará a ser de titularidad pública como equipamiento público educativo-cultural.

Refugio de la calle Espada de Valencia. EE

Se trata de Bien de Relevancia Local que está situado junto a la plaza de Tetuán y que lleva años en estado de abandono. De hecho, fue incluido en la Lista Roja del Patrimonio de la asociación Hispania Nostra.

La entidad señaló que el estado de conservación es "bastante desfavorable", con pintadas, humedades y agua. Al ser de titularidad privada, está cerrado y no se permiten visitas.

Solares abandonados

En la ciudad de Valencia hay aproximadamente 150 parcelas vacías y sin ningún tipo de uso. Muchos de ellos se concentran en la zona del centro, especialmente por la zona del Pilar y del Carmen, aunque están repartidos por toda la capital.

Estos solares o edificios en ruinas están inscritos en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar (RMSER), un mecanismo jurídico a través del cual el Consistorio puede obligar a los propietarios a cumplir con sus deberes urbanísticos de edificación y de conservación.

Esta herramienta persigue frenar fenómenos especulativos de retención de suelo, aumentar la oferta de viviendas y revitalizar las zonas urbanas que presenten síntomas de degradación, ya que muchas de estas parcelas están en estado de abandono.

Imagen de archivo de un solar abandonado en el centro de Valencia. EE

En este registro municipal, el Ayuntamiento inscribe los inmuebles vacíos y sin uso sobre los cuales los propietarios están obligados a actuar.

En el caso de que no deseen edificar, tienen que acondicionar los terrenos para garantizar la salubridad y preservar la imagen y la estética urbana de la ciudad. Si incumplen la orden, el Consistorio podría incluso llegar a expropiarlos.

En el registro existen dos categorías de inmuebles: los que están en régimen de edificación o rehabilitación forzosa y los que disponen de una orden de edificación en vigor.

Los del primer caso presuponen un incumplimiento de los deberes urbanísticos, lo que puede implicar la sustitución del propietario por el agente edificador o rehabilitador, la expropiación o la venta forzosa.

En el segundo caso, se considera que no hay un incumplimiento por parte del propietario, puesto que dispone de plazo para cumplir el deber de edificar solicitando la licencia.