Pérez Llorca inicia el proceso para suspender de militancia a Jorge Bellver después de la confirmación de su imputación

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha iniciado el proceso para suspender de militancia al director general de Transparencia, Jorge Bellver, después de que la Audiencia Provincial haya confirmado su imputación en el caso Azud. Una manera de señalarle el camino de la dimisión a la espera de si toma él mismo la decisión.

Así lo ha afirmado el propio jefe del Consell este martes a preguntas de los medios. "Ayer al enterarme de la noticia pedí a mi partido lo que marcan nuestros estatutos: que reuniera al Comité de Derechos y Garantías", ha indicado.

Lo "lógico", ha dicho, es que "se le suspenda de militancia del PP respetando la presunción de inocencia hasta que se confirmen si los hechos son así".

El comité se reúne en la mañana de este martes y Pérez Llorca ha pedido esperar a la resolución del órgano. El partido también aguarda a una decisión del director general de Transparencia sobre si renuncia a su cargo.

Presuntos delitos

La Audiencia de Valencia, en su resolución sobre Bellver conocida este lunes, no ve prescripción de los presuntos delitos ni nulidad. Tampoco cree que el auto en el que lo citaba como investigado fuera nulo de pleno derecho. De manera que rechazó el sobreseimiento.

Considera que los pronunciamientos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del juzgado de Instrucción número 13 recogen "de forma motivada" hechos y delitos "no sólo de prevaricación, sino de cohecho a funcionario público".

La Audiencia argumenta que el plazo de prescripción atiende al delito más grave, que en este caso es el de cohecho a funcionario público y que sería de 15 años. Éste contempla una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años.

Además, señala que el auto de 1 de octubre de 2019 en el que se le tenía por imputado es "perfectamente válido y no merece ser declarado nulo de pleno derecho" como pedía Bellver.

Bellver recurrió

El actual director general de Transparencia, además de exconcejal en el Ayuntamiento con Rita Barberá y exdiputado autonómico, recurrió el pasado marzo varias resoluciones del juzgado a la vez: el auto de 2019 que le tenía por investigado, la citación en calidad de imputado del pasado octubre y la providencia contraria a que pudiera recurrir esta última decisión.

La investigación de Bellver se produjo por la denominada 'Operación colegios', una de las ramificaciones más importantes de la causa de Azud (centrada en comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento de Valencia durante los gobiernos de Rita Barberá).

Esta subtrama apunta a que el consistorio aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados.

Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.

El intercambio, de acuerdo con el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.

En toda esta operación, la investigación apuntó desde sus inicios a la participación de Bellver, que en esa época era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia.

Además, la UCO consideró que habría sido premiado por el empresario de la construcción Jaime Febrer, presunto cabecilla del caso, con relojes de lujo a cambio de favorecerle en sus intereses urbanísticos.