Feijóo prepara un acto junto a Pérez Llorca por el aumento de afiliados para reforzar su presencia en Valencia

El PP valenciano prepara un acto de su líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en Valencia. El evento se iba a celebrar el pasado viernes, pero se pospuso. Todavía no hay una fecha definitiva cerrada.

El acto se pretende enmarcar en la celebración del aumento de afiliados al PPCV. De acuerdo con fuentes del partido, cuenta con alrededor de 1.500 nuevos desde finales de 2025 y es el territorio en el que más crece la afiliación de toda España. La convocatoria quería servir para dar la "bienvenida".

El evento, en todo caso, tiene más significado político porque con él Feijóo pretende reforzar su presencia en el territorio. Algo importante para el PPCV y para el propio Pérez Llorca, a la espera de ser ratificado como candidato a la Generalitat y con el congreso regional todavía sin concretar -se podría celebrar de cara a otoño-.

Sería el primer acto de partido en el que Feijóo participa en Valencia desde hace más de un año. El último fue el del cónclave del PP Europeo. Era abril de 2025 y el protagonismo de Carlos Mazón generó debate interno en el partido por su gestión de la dana de octubre de 2024, como todo lo relacionado con el expresidente de la Generalitat durante el tiempo que siguió en el cargo.

Después de aquel congreso, justo hace un año, Feijóo acudió a un almuerzo con militantes en Alicante en el que Mazón ejerció el anfitrión. Quería reactivar el partido, pero el contexto siempre fue muy difícil.

Antes, en enero de 2025, el líder del PP visitó varios municipios afectados por la dana para contrarrestar la escasa presencia de Pedro Sánchez y mantuvo una reunión de trabajo con alcaldes y cargos del partido en la provincia.

Ya más recientemente, este pasado febrero, Feijóo participó en la Asamblea General de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).

Pero los populares valencianos siguen buscando su hueco en un contexto político más cómodo para Génova tras todo el proceso de relevo de Carlos Mazón y con el mandato de Pérez Llorca más avanzado.

La dirección nacional del PP comenzó a retomar su presencia en febrero en diversos actos de partido y en las Fallas. Pero llegó el ciclo electoral en varias autonomías, donde la cúpula del partido andaba desplegada en los territorios.

A la espera del congreso

Pasados estos comicios, la presencia de Feijóo resulta importante en una autonomía clave para que llegue a la Moncloa. El propio PPCV lo demanda y el mismo partido es consciente de lo que se juega en la Comunitat.

Así que el llamamiento a los cargos se hizo la semana pasada. Un acto con Feijóo y con Pérez Llorca se iba a celebrar en Valencia el pasado viernes y había que bloquear las agendas. Pero se pospuso a las pocas horas de dar el aviso. El motivo no lo especifican en el partido, aunque algunas fuentes creen "evidente" que no era el mejor día para que tuviera lugar en mitad de la tensión que está provocando la huelga de docentes, que ya empieza su quinta semana.

Ahora se tendrá que poner nueva fecha. Los populares valencianos esperan que se celebre. A la relevancia de la presencia de Feijóo se une la necesidad de espaldarazo a Pérez Llorca en un momento donde combina logros de gestión y problemas en la recta final de la legislatura. En el primer saco entran los nuevos Presupuestos de la Generalitat o su gran reforma fiscal con una bajada del IRPF.

En el segundo, la citada huelga de profesores que sigue adelante, unido a que previsiblemente más colectivos traducirán las demandas que arrastran varias legislaturas en movilizaciones.

Además, Génova ha comenzado a reactivar los congresos regionales, pero todavía no ha puesto fecha para el valenciano. Algunas fuentes señalan que entraría en un calendario global tras el verano, pero la dirección nacional no ha abierto aún la boca.

Este retraso ya genera desde hace semanas incertidumbre en el PP valenciano, máxime cuando el partido está dirigido en este momento por una gestora que preside Pérez Llorca y que lanza un mensaje de interinidad y de tutelaje poco conveniente para enfrentarse a unas elecciones en un territorio tan clave para el propio Feijóo.