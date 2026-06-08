Enchufes en el puerto, órdenes de acceso y contratación de camioneros: el papel clave de la transitaria para los narcos

Las conversaciones interceptadas por la Policía a los líderes de la red de narcotráfico a gran escala asentada en el Puerto de Valencia han sido objeto de diversos informes recientes presentados al juez encargado de la causa de 'Spider'.

En uno de ellos, exponen las conversaciones de los directivos de la transitaria Lematrans, participada por el grupo Noatum y que ha jugado un papel clave en la organización.

En estas comunicaciones se evidencia, a juicio policial, la importancia de la compañía en el funcionamiento de la red. Ésta colaboraba en actividades fundamentales como los enchufes en el puerto, las órdenes de acceso o las contrataciones de camioneros. Todo ello con el objetivo de extraer la cocaína que llegaba en los contenedores al puerto para después sacarla de las instalaciones y comenzar su distribución.

Esta labor tan relevante de Lematrans se concretó en dos operativas dirigidas a la entrada de cocaína en el puerto que la Policía ha podido acreditar. En ellas se llegaron a intervenir un total de dos toneladas de esa sustancia entre julio y septiembre de 2025.

Las conversaciones de wasap analizadas en los informes son las referentes a Marcial R., el máximo responsable de la transitaria. En ellas se evidencia la relevancia tanto de su papel como del de Toni, jefe de tráfico de la compañía. Y sirve, igualmente, para confirmar la jerarquía de la organización, en cuya cúspide se encontraban Iván T. y Borja M. (ambos todavía en prisión preventiva desde septiembre del año pasado).

La Policía remarca que la figura que desempeña Marcial por su posicionamiento estratégico se torna fundamental para las organizaciones criminales. Se trata de la persona que, por su condición laboral, tiene acceso al mundo del transporte.

Camiones y documentación

Teniendo en cuenta el recorrido que hace la cocaína -llega al puerto de Valencia oculta en contenedores, de los cuales se ha de extraer para sacarla posteriormente de las instalaciones y ocultarla antes de comenzar el proceso de distribución-, dos cuestiones fundamentales son los camiones en los que transportarla y la documentación necesaria para pasar todos los controles. En ambos asuntos Lematrans era clave, de acuerdo con la investigación de 'Spider'.

En una de las conversaciones entre Marcial R. e Iván T., este último se interesa por contenedores refrigerados. Para la Policía, la hipótesis más congruente es que la finalidad real y objetiva del líder de la trama es obtener información sobre qué empresa o empresas son las que tienen más capacidad de movimiento de contenedores en el puerto de Valencia.

"Marcial R. se torna en una pieza importante para la información que necesita Iván T., puesto que es un gran conocedor de la misma por su labor diaria al frente de la empresa de Transportes Lematrans, la cual trabaja para el Grupo Noatum, una de las compañías líder en el movimiento de contenedores marítimos en el puerto autónomo de Valencia", afirma el informe.

Así, la Policía cree que "cuanto más conocimiento se tenga sobre las empresas que operan" con los citados contenedores refrigerados a través del tráfico marítimo, "más opciones y garantías de éxito tienen las operaciones de narcotráfico".

Acceso al empleo

Otras de las conversaciones analizadas por los agentes evidencian, a su juicio, la intención de favorecer el acceso de un familiar -o persona de confianza- de Iván T. para trabajar en el puerto o en alguna empresa que preste servicio en él. Quiere que entre a la bolsa y se lo pide a Marcial R.

Este último, incide la Policía, "forma parte de la red clientelar a través de la cual se facilita el acceso al puerto a todas aquellas personas que de una manera u otra sean de interés para los escalones más altos de la organización criminal".

Esquema elaborado por la Policía. EE

Otros de los chats de importancia del responsable de Lematrans es con Manuel F., encargado de las labores de logística de la trama. Se dedicaba a conseguir órdenes de transporte viciadas o camioneros "dispuestos a llevar a cabo trabajos ilícitos bajo la apariencia legal que facilita Marcial R." a través de la transitaria.

Esas órdenes de trabajo desviadas se usaron, por ejemplo, el día 18 de julio de 2025 para la operativa que derivó en la intervención de 1.160 kilos de cocaína en el interior de un contenedor marítimo en la terminal CSP.

En ese cometido era muy importante Toni, el jefe de tráfico de Lematrans. La Policía hace hincapié en que, de acuerdo con las conversaciones, su trabajo llega hasta tal punto que reconoce haber desviado 4 viajes -es decir 4 órdenes de transporte- a sabiendas del motivo para el que se necesitan dichas órdenes: dar cobertura de acceso legal a los propios transportistas, para que estos, junto con los rescatadores y el notario efectúen su cometido (lograr la salida de la cocaína del puerto).

La Policía también hizo un exhaustivo seguimiento de Iván T., Manuel F. y Toni (Lematrans) en septiembre de 2025. Se produjeron reuniones entre los tres en el club náutico de Valencia que los agentes atribuyen a "los movimientos finales y definitivos para la culminación de una operación de narcotráfico en el puerto".

De hecho, el día 21 de ese mes se produjo una incautación por parte de Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera de 814 Kilos de cocaína en el interior de un contenedor marítimo en la terminal CSP. Unidos a la intervención de los 1.160 kilos del julio anterior, suman casi dos toneladas en operativas en las que el papel de Lematrans fue fundamental.