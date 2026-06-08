La Audiencia de Valencia ratifica la imputación de Jorge Bellver en el 'caso Azud': no ve prescripción ni nulidad

La Audiencia de Valencia ha ratificado la imputación del director general de Transparencia, Jorge Bellver, en el caso Azud. No ve prescripción de los presuntos delitos ni nulidad. Tampoco cree que el auto en el que lo citaba como investigado fuera nulo de pleno derecho. De manera que rechaza el sobreseimiento.

La resolución, avanzada por Levante-EMV y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, desestima el recurso interpuesto por el actual alto cargo de la Generalitat. Considera que los pronunciamientos tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del juzgado de Instrucción número 13 recogen "de forma motivada" hechos y delitos "no sólo de prevaricación, sino de cohecho a funcionario público".

La Audiencia argumenta que el plazo de prescripción atiende al delito más grave, que en este caso es el de cohecho a funcionario público y que sería de 15 años. Éste contempla una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 12 años.

Además, señala que el auto de 1 de octubre de 2019 en el que se le tenía por imputado es "perfectamente válido y no merece ser declarado nulo de pleno derecho" como pedía Bellver.

El actual director general de Transparencia, además de exconcejal en el Ayuntamiento con Rita Barberá y exdiputado autonómico, recurrió el pasado marzo varias resoluciones del juzgado a la vez: el auto de 2019 que le tenía por investigado, la citación en calidad de imputado del pasado octubre y la providencia contraria a que pudiera recurrir esta última decisión.

La investigación de Bellver se produjo por la denominada 'Operación colegios', una de las ramificaciones más importantes de la causa de Azud (centrada en comisiones a cambio de favores urbanísticos en el seno del Ayuntamiento de Valencia durante los gobiernos de Rita Barberá).

Esta subtrama apunta a que el consistorio aprobó una permuta para entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los principales investigados.

Fue a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio tenía con varias congregaciones religiosas.

El intercambio, de acuerdo con el juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, se hizo adjudicando 'a dedo' los terrenos al empresario por un valor mucho menor del que realmente tenían, de manera opaca y saltándose los procedimientos legales para evitar la concurrencia.

En toda esta operación, la investigación apuntó desde sus inicios a la participación de Bellver, que en esa época era concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Valencia.

Además, la UCO consideró que habría sido premiado por el empresario de la construcción Jaime Febrer, presunto cabecilla del caso, con relojes de lujo a cambio de favorecerle en sus intereses urbanísticos.

Aforamiento

Bellver, quien negó en su recurso participación alguna en esta operación, pidió que se declarara nulo el auto de 2019 que le tenía por investigado debido a que en ese momento estaba aforado. Al ser diputado hasta 2023, sostenía que la jueza titular carecía de competencia efectiva para investigarlo.

También consideró nula la resolución de octubre de 2025 que le citaba en calidad de imputado, esta vez ya cuando había dejado de estar aforado. Ese auto del juez sustituto, afirmó, carecía de fundamentación alguna, no hacía "la más mínima referencia a cuáles eran los indicios" que lo justificaban tras ocho años de instrucción y se limitaba "a la remisión al escrito del Ministerio Fiscal". Si es nulo el auto de 2019, también lo sería todo lo que colgó de él, incluyendo esta providencia, vino a decir.

La petición de nulidad la extendió igualmente a la decisión del juzgado de inadmitir un recurso contra la citación como imputado. Entendía que vulneró el derecho de defensa.

El recurso incluyó una última alegación. En el escenario de que todas estas resoluciones del juzgado se consideraran válidas y a nivel indiciario se pudiera atribuir a Bellver participación en algún hecho de carácter ilícito, los hechos, comentó, se remontan a 2007. Motivo por el que estarían prescritos. Por todo ello, pidió el sobreseimiento de las actuaciones.

Se "desconocía" el aforamiento

Anticorrupción admitió que cuando se dictó el auto de 2019 que le tenía por investigado "se desconocía" por parte de la jueza y del Ministerio Público que fuera diputado y, por tanto, estuviera aforado.

Cuando se tuvo conocimiento, explicó la Fiscalía, se siguió la investigación por hechos que no solo afectaban a Bellver y se le ofreció la posibilidad de personarse. Y, ya en el momento en el que dejó de estar aforado, se le citó como imputado.

Resolución "motivada"

La Audiencia ha rechazado ahora el recurso de Bellver. Es, dice, una resolución judicial motivada pese a que no se advirtiera entonces -se desconocía su condición de aforado como diputado en Les Corts- ni posteriormente la concurrencia de "un nivel de indicios cualificado" que justificara la elevación a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de la exposición razonada.

Así, apunta que la complejidad de la causa de Azud justificaba la realización de lo que se denomina “algunas mínimas indagaciones” sobre Bellver -una vez se conoció que estaba aforado- para recopilar la necesaria base indiciaria que sustentara una eventual exposición razonada al TSJCV -único órgano competente para investigarle-.

Sin embargo, en tanto en cuanto el juzgado no asuma la imputación -es decir, la haga propia considerando que está respaldada por indicios sólidos-, no será necesario elevar esa exposición razonada, comenta la Audiencia.

Desde esta perspectiva, prosigue, el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) hace posible que Bellver hubiera podido comparecer a prestar declaración o que se hubiera personado en la causa como imputado en un proceso del que se podían derivar responsabilidades penales contra él una vez que recibió la notificación de la citación.

Sin embargo, optó "legítimamente sin duda", recuerdan los magistrados, "por no acudir a dicha vía que expresamente le fue ofrecida". Así las cosas, señala, cuando a instancias de la Fiscalía se le cita a declarar en calidad de investigado "se realiza con la documentación completa obtenida del Ayuntamiento de Valencia y de otros particulares, ampliándose la carga indiciaria existente respecto a unos hechos delictivos que le afectaban a él y a otros".

Una fecha en la que ya no ostentaba la condición de aforado -había dejado de ser diputado autonómico- y, por lo tanto, ya no era preciso que el juzgado elevara la exposición razonada al TSJCV.