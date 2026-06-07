Pérez Llorca asegura haber cumplido en seis meses el 63% de los compromisos adquiridos en el debate de investidura

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asegura haber cumplido en seis meses al frente del Consell el 63% de los compromisos adquiridos en el debate de investidura.

Entre ellos, Llorca destaca la rebaja de la presión fiscal, el impulso a las políticas sociales y la defensa de los sectores productivos de la Comunitat Valenciana.

De las 35 actuaciones comprometidas, fuentes de la Generalitat informan que 22 ya se han realizado, como las nuevas rebajas de impuestos para las clases bajas y medias trabajadoras o la segunda Ley de Simplificación Administrativa.

Inciden, además, en la nueva convocatoria del programa de Garantías del Institut Valencià de Finances (IVF) que garantiza el acceso de los jóvenes a la vivienda.

"La dotación económica de este plan ha aumentado un 50%, beneficiando a más de 1.300 jóvenes solo en el primer cuatrimestre de 2026", señalan.

Desde que Pérez Llorca lidera el Ejecutivo, trasladan, se han acometido diferentes ayudas dirigidas a la industria agroalimentaria y se ha puesto en marcha la Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva 2026–2030.

Según el Consell, se ha avanzado en las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó y se ha reivindicado al agua que necesita y merece la Comunitat Valenciana, además de demandar igualdad de condiciones en los protocolos de importación de productos agrícolas.

En el ámbito de la financiación, el presidente también ha instado al Gobierno de España a activar un sistema "justo, solidario y equitativo", al tiempo que ha reprochado "la falta de voluntad de diálogo" del Ejecutivo central "para poder negociar mejores condiciones para los valencianos".

Durante estos seis meses, Pérez Llorca afirma haber demandado un fondo de nivelación transitorio para "hacer justicia con nuestra tierra", y ha recordado que el ministro de Hacienda lo defendía cuando era miembro del Gobierno valenciano.

Por otra parte, "13 compromisos se encuentran actualmente en ejecución, como el desarrollo del Plan VIVE,- que cuenta ya con 4.800 viviendas de protección pública en marcha-", comunican.

La Generalitat también pone en valor "la creación de puntos de atención sanitaria urgente permanente 24 horas en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, la gratuidad del primer curso de Universidad a estudiantes que aprueben todas las asignaturas o el fomento de obras hídricas para evitar inundaciones como los parques inundables".

Estabilidad y diálogo

Desde su llegada a la presidencia de la Generalitat, el jefe del Consell ha apostado por "la recuperación de la normalidad, la estabilidad institucional y una política útil al servicio de todos los ciudadanos frente a la crispación", según ha indicado.

En este sentido, ha abogado por "el diálogo y el entendimiento para llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad", entre los que ha mencionado la constitución de la Comisión Mixta y las 27 medidas consensuadas con sindicatos y patronal para apoyar a familias y empresas que contemplan la movilización de 421,26 millones de euros.

Con respecto a la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, en la que el jefe del Consell presentó '100 acciones para avanzar juntos', ha lamentado que Ejecutivo central "solo haya cumplido tres de ellas", por lo que ha denunciado "la nula implicación del Gobierno con nuestra tierra".

Otras de las acciones que Pérez Llorca destaca de su presidencia es la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 que contemplan 33.305 millones de euros y destinan ocho de cada diez euros a políticas sociales.

También resalta el impulso a la reconstrucción económica y social de la Comunitat Valenciana tras la dana con el 65% de las medidas competentes a la Generalitat en marcha o acabadas del 'Plan Endavant'.

Compromisos

El president ha incidido en que el Gobierno valenciano realizará una rebaja en el tramo autonómico del IRPF que beneficiará especialmente a las rentas medias y bajas con un ahorro fiscal de 160 millones de euros concentrados de una manera especial entre los tramos de 32.000 y 72.000 euros.

"El Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat recoge medidas en impuestos de Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo de las empresas familiares", indica.

En referencia a las políticas sociales, el jefe del Consell alude a la rebaja de las listas de espera de dependencia y quirúrgicas, el refuerzo a la Atención Primaria y al área de Salud Mental, la puesta en marcha de la Estrategia contra el Cáncer 2026-2030, o la consolidación de la transformación del Programa de Prevención de Cáncer de Mama.

A nivel fiscal, ha recordado las nuevas deducciones fiscales en el IRPF para fomentar la práctica de la música, la ampliación de los incentivos por gastos sanitarios y por la práctica de actividades deportivas y saludables a las clases medias trabajadoras o la reducción del Impuesto de Patrimonio, entre otras.

En el área de infraestructuras, apunta que se han promovido actuaciones estratégicas como la estación central del TRAM d’Alacant, el eje de la cerámica, o el plan de inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV).

"Y se sigue avanzando en la renovación del mapa concesional de transporte regular de viajeros y en el plan de obras de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR)", ha agregado.

El presidente de la Generalitat ha aseverado además que la "Comunitat Valenciana vuelve a ser una tierra de oportunidades gracias a las políticas del Consell".

En esta línea, ha recalcado el trabajo de la Generalitat para "atraer proyectos que podrían generar 18.000 millones de euros de inversión y la creación de alrededor de 25.000 empleos".

Finalmente, ha aludido al "crecimiento económico sólido y dinámico" de la Comunitat Valenciana, con indicadores positivos como el liderazgo en la creación de empresas, autónomos y la generación de puestos de trabajo para jóvenes, mujeres y el relativo a empleo tecnológico".

O a "la previsión del BBVA Research que pronostica que la economía valenciana liderará el crecimiento en 2026 en España con un 3%, situándose por encima de la media nacional", ha concluido.