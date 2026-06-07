La Guardia Civil localiza un cuerpo en la playa de Almassora (Castellón) donde desapareció un menor el pasado jueves
El equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado a la zona para la identificación del cuerpo.
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La Guardia Civil de Castellón ha informado este domingo del hallazgo de un cuerpo a unos 200 metros de la desembocadura del río Mijares y a 300 metros, aproximadamente, de la línea de costa donde desapareció un menor de edad el pasado jueves.
El equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha desplazado a la zona para la identificación del cuerpo, que podría corresponderse con el del desaparecido, según las mismas fuentes.
El hallazgo del cadáver se ha producido alrededor de las 16:20 por parte de los buzos de la Guardia Civil.
El dispositivo de búsqueda se ha mantenido activo desde la desaparición, tanto por mar como por aire y tierra, con la participación de patrullas de Seguridad Ciudadana, el Servicio Marítimo Provincial, especialistas del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) y la Unidad Aérea de la Guardia Civil.