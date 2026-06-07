La Generalitat cifra en un 90% la ejecución del plan para edificar colegios frente al 24% del Gobierno de Ximo Puig

La Generalitat se ha comprometido a "impulsar" el Plan Edificant, cuya ejecución cifra en un 90% frente al 24% del Gobierno de Ximo Puig.

Para construir colegios y mejorar las infraestructuras educativas se destinarían 829,7 millones a razón de 200 millones cada ejercicio entre el periodo 2027-2029.

Sin embargo, este año el montante asciende a 229,7 millones, ya consignados los Presupuestos de la Generalitat Valenciana.

Esta fue una de las propuestas que trasladó la Conselleria de Educación a los sindicatos docentes este viernes, en el nuevo documento de mejoras laborales al profesorado.

Según trasladan fuentes de la Generalitat, el gobierno del Botànic anunció 1.640 millones para Edificant entre 2018 y 2023, "pero solo ejecutó 403"; mientras que el actual Consell alcanza el 90% de ejecución.

"Durante años se anunciaron inversiones millonarias que no llegaban a los centros educativos", critica el Ejecutivo liderado por Juanfran Pérez Llorca.

En este sentido, las mismas fuentes indican que "en 2024 la ejecución alcanzó el 65%" y en 2025 llegó al "máximo histórico del programa", al 90%.

"No solo se ejecuta más, sino que se garantiza financiación plurianual para dar continuidad a las obras y evitar proyectos bloqueados", informa la Generalitat.

Para el actual Consell, uno de los problemas heredados es "la existencia de actuaciones aprobadas sin capacidad real de ejecutarse".

Por ello, la Conselleria de Educación afirma haber desbloqueado más de 300 millones de euros "que permanecían paralizados", haber revisado unas 600 delegaciones y haber incrementado en más de 160 millones la financiación a los ayuntamientos para finalizar obras afectadas por sobrecostes, la inflación o la dana.

1.410 M€ en infraestructuras

En la oferta del Gobierno valenciano a los sindicatos docentes para tratar de frenar la huelga, se incorporan una serie de inversiones para los próximos cuatro años con un desembolso total de 1.409,7 millones de euros.

De este monto total, se prevé una inversión de 140 millones de euros para el Plan EduClima entre 2026 y 2029 con el que se climatizará "el 100% de las aulas" de los centros públicos.

Este pretende dar respuesta a las quejas de profesores y familias sobre la temperatura en las aulas de "hasta 32ºC", una circunstancia que complica el día a día en la enseñanza y pone en riesgo la salud de docentes y alumnos.

Este ejercicio se destinarán 32 millones de euros para acondicionar algunos centros, mientras en los fondos aumentarán hasta los 36 millones por año. Para los centros de la zona dana se reservan 2 millones de euros este 2026.

El Plan de Inversión Educativa Directa estaría dotado con 400 millones y el Plan Recole, con 40.

Este último pretende ofrecer una línea de subvenciones a los ayuntamientos para resolver obras menores pendientes en los centros que son propiedad municipal.

La intención es que pudieran solicitar ayudas para mejorar la eficiencia energética, accesibilidad, reparaciones, instalaciones eléctricas o el clima, entre otros.