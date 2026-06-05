Valencia da luz verde al nuevo Edificio Astilleros con 51 pisos para realojar a los vecinos de los bloques portuarios

La Junta de Gobierno Local aprobó este viernes el proyecto de ejecución del futuro Edificio Astilleros, en el barrio del Cabanyal-Canyamelar, que incluye la construcción de 51 viviendas públicas.

También un aparcamiento subterráneo de 53 plazas y una nueva zona verde de más de 1.100 metros cuadrados.

Así lo avanzó el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, que subrayó el proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 14,7 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 20 meses.

La obra será ejecutada por la sociedad municipal Plan Cabanyal-Canyamelar (PCC) y se levantará sobre la parcela municipal de casi 2.800 metros cuadrados en la calle Astilleros. Las fachadas dan a las calles de Vicent Guillot Tio Bola y de Eugenia Viñes.

El nuevo edificio se sumará a otras piezas habitacionales en el barrio para realojar a los vecinos de los bloques portuarios.

Los residentes propietarios afectados que deseen acceder a las nuevas viviendas podrán hacerlo mediante tres modalidades: compra, alquiler asequible con opción de compra y alquiler asequible.

Los bloques portuarios. EE

El precio será el máximo fijado para vivienda de protección pública y con rentas calculadas, en los casos de alquiler, sobre un máximo del 30 % de los ingresos de la unidad de convivencia.

La aprobación este viernes se produce tras los informes favorables del Servicio de Proyectos Urbanos, el Servicio de Licencias Urbanísticas, el Servicio de Vivienda y la Oficina Municipal de Supervisión de Proyectos.

Ahora, el Servicio de Vivienda encargará la ejecución material de las obras a la sociedad pública Plan Cabanyal-Canyamelar, que sacará la actuación a licitación próximamente.

El proyecto

Tal como se recoge en el proyecto de ejecución de la obra, las 51 viviendas previstas se distribuyen en 45 viviendas de 72 metros cuadrados y dos dormitorios y 6 viviendas de 55 metros cuadrados y un dormitorio.

El edificio incluirá además 51 trasteros, 51 plazas para bicicletas y 53 plazas de aparcamiento.

Entre los dos bloques se ejecutará un jardín público de 1.114,52 metros cuadrados, del que el 30% se reservará a arbolado de gran porte.