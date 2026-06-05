RTVE Comunitat Valenciana amplía su oferta informativa con la emisión de 'L'Informatiu' el fin de semana

RTVE Comunitat Valenciana ampliará el informativo territorial -L'Informatiu- a los fines de semana. Una edición que se estrenará el próximo sábado 6 de junio a las 13:55 horas y será presentado por la periodista valenciana Júlia Gironés. El redactor Adrián Arnau, asimismo, coordinará el equipo y asumirá la responsabilidad editorial.

Para poder llevar a cabo este reto, la cadena ha llevado a cabo un refuerzo de plantilla en las tres provincias, lo que permitirá apostar por formatos más dinámicos, una mayor capacidad de respuesta informativa y profundizar en los análisis de la actualidad.

Con esta nueva edición, el centro territorial de RTVE en la Comunitat Valenciana pasará a emitir informativos los siete días de la semana, lo que supone una apuesta por el servicio público y un compromiso con una cobertura más cercana de la actualidad valenciana.

Tal y como avanzó EL ESPAÑOL, la intención del presidente de RTVE, José Pablo López, era que las emisiones comenzaran antes del 1 de julio. Por lo que, con el calendario actual, habrían cumplido sus expectativas.

El estreno de esta nueva etapa estará marcado por los asuntos que centran el debate público en la Comunitat Valenciana, con especial atención a cuestiones que han generado impacto social y movilizaciones ciudadanas.

El espacio incluirá además reportajes de contexto y piezas de elaboración propia de relevancia nacional e internacional vinculadas a Valencia, Castellón y Alicante.

Este modelo de expansión ya se encuentra operativo en otras comunidades como Andalucía, Canarias y Cataluña, consolidando así una estrategia territorial sólida y cercana a la ciudadanía.

Más programación valenciana

La ampliación contribuirá a impulsar la producción propia valenciana y al desarrollo de nuevos formatos. En el mes de julio se estrenará un nuevo documental de producción propia tras el éxito de 'Cecopi: las horas críticas', emitido con motivo del aniversario de la dana.

Con esta apuesta, RTVE Comunitat Valenciana afronta un calendario especialmente relevante, reforzando su compromiso con la información de proximidad y con la ciudadanía valenciana.