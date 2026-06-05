Rescatan a una conductora tras volcar su coche en una avenida de Valencia y quedar atrapada en el interior

Los bomberos rescatan en Valencia a una conductora tras volcar su coche en la Gran Vía. EE

Agentes del Cuerpo Municipal de Bomberos de la ciudad de Valencia han rescatado este viernes a una mujer tras volcar el coche que conducía y quedar atrapada en su interior, según han informado desde el consistorio.

Fuentes municipales han señalado que el siniestro se ha registrado sobre las 8:30 horas en la Gran Vía, a la altura del cruce de esta avenida con la calle Félix Pizcueta.

Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), cuyos efectivos han asistido a la mujer, sin que haya sido necesario su traslado a un centro médico, según ha indicado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El accidente se ha producido después de que un vehículo haya alcanzado a otro que circulaba por delante, le haya golpeado en el parachoques y, a continuación, haya impactado con el bordillo de la Gran Vía Marqués del Turia, han detallado desde el Ayuntamiento.

Las mismas fuentes han señalado que circulaban dos personas en cada uno de los vehículos, que han resultado heridas leves.

Desde el Cuerpo Municipal de Bomberos se han movilizado para este rescate cinco vehículos -una ambulancia, una BUP, un vehículo de salvamento y dos unidades de excarcelación-, con un total de 16 efectivos y dos enfermeros.

Los bomberos han intervenido también para apartar al vehículo siniestrado de la calzada.

El accidente ha obligado a cortar el tráfico en este tramo durante una hora, hasta que la avenida ha quedado despejada.