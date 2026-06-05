Un padre y sus dos hijos aceptan seis años de prisión por asestar más de 25 puñaladas a un familiar tras una discusión

José R., Pedro R. y José R. cumplirán seis años de condena por asestar 25 puñaladas a su sobrino y primo, respectivamente, tras una discusión.

Los tres acusados -un padre y sus dos hijos- aceptaron la pena y firmaron un acuerdo de conformidad en el que se reconocen culpables de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Los ahora penados admitieron su participación en los hechos ante la jueza este jueves 4 de junio en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia.

Todo ocurrió un 3 de agosto de 2024 en un bar de la localidad valenciana de El Puig de Santa María, cuando uno de los procesados inició una discusión con su sobrino, en la que llegó a intervenir la Policía Local.

El recién condenado manifestó a los agentes que "esto no iba a quedar así" y que "iba a llamar a su familia para que pasara lo que tuviera que pasar".

A las 16:45 de esa misma tarde, el hombre, acompañado de sus dos hijos, se encontró con la víctima.

Según el relato de la acusación pública, los tres iban armados con navajas y le clavaron al perjudicado hasta en 25 ocasiones.

El afectado necesitó tratamiento quirúrgico y tardó 135 días en curar las heridas que sufrió, que le dejaron secuelas físicas, neurológicas y psiquiátricas.

68.903€ de indemnización

El tribunal anticipó este jueves el fallo de una sentencia dictada en conformidad, en la que impuso una pena de seis años, con la accesoria de inhabilitación, a los tres hombres como autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, con la agravante de abuso de superioridad y la atenuante de reparación parcial del daño.

Los penados aceptan, además, una prohibición de acercamiento a menos de 300 metros de los lugares que frecuente la víctima durante 20 años, y el pago de las costas procesales.

Los tres condenados por delito de homicidio en grado de tentativa por asestar 25 puñaladas a un familiar. Raquel Granell

En concepto de responsabilidad civil, deberán abonar en tres años un monto total de 68.903,01 euros; de los que consta una consignación previa de 13.000 euros y quedan pendientes de indemnizar los otros 55.903,01 euros por las lesiones y las secuelas causadas.

Tanto la Fiscalía, que pedía 14 años de prisión, como los dos letrados de la defensa se han abstenido de recurrir el fallo, por lo que la sentencia se declara firme.