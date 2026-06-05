Mónica Oltra prepara un acto con Rufián en Valencia: sigue su 'campaña' tras desbloquear Compromís su nombramiento

La exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana y candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, sigue trabajando en su 'campaña' electoral para disputarle la vara de mando a María José Catalá en 2027.

Una estrategia en la que no solo encadena apariciones públicas escogidas para reforzar su perfil, sino en la que también, a su manera, lanza mensajes sobre cómo cree que debe presentarse la coalición a la próxima cita en las urnas.

En ese contexto, la exportavoz del Gobierno valenciano entre 2015 y 2022 prepara un acto junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. La fecha que se baraja es el próximo 19 de junio en Valencia. Este expresó ya el pasado enero su deseo por verla volver: "Sería una buena noticia", dijo en una visita a Valencia junto a Oriol Junqueras.

El acto conjunto, ahora, no es casual. La cita llega en un momento especialmente relevante a nivel interno en Compromís: Iniciativa -partido en el que milita Oltra- y Més -formación mayoritaria-, discrepan sobre si la coalición debe acudir a las urnas sola o acompañada por otras fuerzas progresistas como Podemos, Sumar o Esquerra Unida, tal y como avanzó EL ESPAÑOL.

Los primeros son partidarios de una "plataforma que desborde Compromís", e integrar en las listas a gente que provenga de los movimientos sociales. Los segundos son más reacios.

Y a pesar de que en Valencia ciudad habría cierto consenso para ello, en Més no quieren que el escenario de la capital condicione la candidatura autonómica. Esto es, la lista para Les Corts Valencianes.

La experiencia de las legislaturas pasadas, en la que algunas negociaciones fueron especialmente complejas -sobre todo cuando gobernaron conjuntamente-, ha hecho que muchos en el partido renieguen de tratar de llegar en un futuro a un entente con la formación de Ione Belarra.

Sin embargo, sería difícil -por no decir imposible- que se presentaran de una forma al Ayuntamiento de Valenciay de otra a la Generalitat Valenciana.

El acto de Oltra junto a Rufián lanza un mensaje inequívoco sobre las intenciones o aspiraciones de la exvicepresidenta valenciana. El dirigente republicano se ha convertido en uno de los principales defensores de una gran plataforma plurinacional de izquierdas que reúna a distintas fuerzas de ámbito territorial para el Congreso.

Su aparición junto a Oltra supone, por tanto, un mensaje político que trasciende el propio encuentro y refuerza la idea de que la ex consellera de Servicios Sociales apuesta por una fórmula electoral más amplia que Compromís.

Otros líderes estatales

Desde que anunció su regreso, la otrora líder de Compromís ha ido rodeándose de dirigentes de diferentes espacios de la izquierda alternativa. Su primera aparición pública fue en el Jardín Botánico de Valencia junto a la ministra de Juventud Sira Rego (Sumar) y la eurodiputada de Podemos Irene Montero para participar en un coloquio sobre 'lawfare'.

Apenas una semana después, reapareció en el barrio de Orriols para mantener un encuentro con entidades vecinales y defender el derecho a una vivienda digna. Lo hizo acompañada, de nuevo, por otro líder de Sumar: el ministro de Agenda 2023, Pablo Bustinduy.

Durante el mes de mayo ha participado en varias manifestaciones en defensa de la escuela pública o ha acudido a actos organizados por entidades cívicas.

Con todo, el encuentro del 19 de junio se producirá, además, después de que Compromís haya desbloqueado su candidatura para el Ayuntamiento de Valencia.

La ejecutiva de la ciudad aprobó este miércoles la propuesta del exalcalde Joan Ribó de iniciar el procedimiento para la convocatoria extraordinaria de una asamblea que ratificara a la exvicepresidenta de la Generalitat como cabeza de lista al consistorio.

Será este órgano el que apruebe esa designación. Y, si bien por el momento no hay fecha, fuentes consultadas por este diario aseguran que no tardará en convocarse, por lo que el acto con el líder republicano podría producirse, incluso, con Oltra ya siendo oficialmente la candidata.