La Generalitat propone adelantar la rebaja de ratios que pide el Gobierno e invertir 140M€ en climatizar aulas

La Conselleria de Educación ha trasladado a los sindicatos docentes este viernes un nuevo documento de mejoras laborales al profesorado cuantificadas en 3.338 millones de euros y entre las que se incluye el compromiso de bajar las ratios antes de lo que marca el calendario del Gobierno de España.

La propuesta plantea como objetivo final reducir el número de alumnos a 22 en Infantil,22 en Primaria, 25 en Educación Secundaria Obligatoria y 28 en Bachillerato en un plazo máximo de tres años. Y se realizaría de forma progresiva.

El Ejecutivo central, cabe apuntar, ha fijado en su nueva ley -que todavía debe superar el trámite parlamentario para entrar en vigor- como límite temporal el curso 2031/2032, es decir, seis años.

El diseño del Ejecutivo valenciano, así, propone que en ningún caso se pueda superar los 18 menores en una clase de 2-3 años a partir del curso 2027/2028. Es decir, en el último año del primer ciclo de Infantil.

La ratio en el segundo ciclo de Infantil, es decir, la etapa comprendida entre los 3 y los 5 años, pasaría a ser de 22 alumnos ese mismo curso. Y lo mismo ocurriría en 1º y 2º de Primaria.

En el planteamiento del Gobierno, la progresividad tan solo alcanzaba a un curso por año. Esto significa que se comenzaba con la reducción a 22 infantes por clase en 1º de Primaria en 2027/2028 y, al año siguiente, 2028/2029, se aplicaba en 2º. Y así, hasta completar toda la etapa en cuestión.

Propuesta de rebaja de ratios. EE

Para acelerar su aplicación, no obstante, el Gobierno valenciano propone hacerlo en dos cursos cada año. De esta manera, la reducción a 22 menores por clase en 3º y 4º de Primaria llegaría en el curso 2028/2029 y en 5º y 6º en 2029/2030.

En caso de que no pudiera aplicarse la reducción del número de niños en cada clase por falta de infraestructuras, la Generalitat asegura en su documento que se garantizaría la dotación de personal adicional en la plantilla para atender al alumnado en base a las ratios permitidas.

De hecho, bajo este prisma, el nuevo documento contempla la necesidad de contratar 2.742 profesores a lo largo de dicho trienio.

Por lo que respecta a la ESO, la reducción propuesta bajaría de 30 a 25 alumnos por aula también de forma progresiva. Comenzarían con 28 alumnos en 1º de la ESO en 2027/2028 y cada ejercicio bajaría un infante por clase hasta completar la previsión en 2029/2030.

En Bachillerato la intención es bajar de 35 a 38 estudiantes por clase y culminar en el mismo periodo que la etapa de la ESO.

Las ratios en Formación Profesional también se verían reducidas y variarían en función de si se trata de un Grado Básico, cuyo objetivo es reducir a 15 alumnos en tres años; Grado Medio y Superior, que tendrían 25 estudiantes en un trienio; o Especial, con 20 por aula.

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