El nuevo Gulliver medirá 9 metros y estará sentado: Valencia da luz verde al parque junto a la estación de autobuses

El nuevo parque de Gulliver, que estará situado en el viejo cauce del río Turia a la altura de la estación de autobuses, ha obtenido este jueves el visto bueno de la Comisión de patrimonio del Ayuntamiento de Valencia.

Este nuevo parque infantil temático plantea al famoso personaje sentado, convertido en una gran escultura de nueve metros de altura pasante y jugable. Actúa simultáneamente, según recoge el informe del estudio de integración paisajística, como "elemento escultórico, infraestructura lúdica y hito paisajístico".

Se localizará entre los tramos 4 y 5 del cauce, entre el Pont de les Arts y el de les Glòries Valencianes, en el entorno los barrios de Tendetes y el Botànic.

La figura principal del parque toma como referencia la iconografía clásica de Los viajes de Gulliver, y especialmente las ilustraciones tradicionales de Gulliver en Lilliput, donde el personaje aparece como una figura monumental integrada en la ciudad, en diálogo con murallas, puertas y torres.

La figura principal, de unos nueve metros de altura, configura un nuevo perfil reconocible "y permite una experiencia de juego vertical, inmersiva y tridimensional, en la que el visitante recorre, escala y explora el cuerpo del gigante como si formara parte de la ciudad de Lilliput"

La escultura incorpora túneles, trepas, redes, pasos elevados, rampas, toboganes y recorridos interiores. En torno a esta pieza principal se dispondrán otras áreas de juego de menor escala, concebidas como elementos asociados al imaginario de Gulliver y a su universo narrativo, incorporando juegos inspirados en libros, torres y arquitecturas fantásticas vinculadas al relato.

Convenio con el IVO

Esta propuesta del Parque Gulliver II surge en el marco del convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO).

Como parte de dicho acuerdo, la fundación IVO asumirá la financiación y ejecución de este parque, que será posteriormente cedido al Ayuntamiento de Valencia para su mantenimiento y gestión pública.

Localización del parque Gulliver II. EE

La propuesta, según el informe, supone una baja afección sobre el entorno existente, ya que la actuación mantiene la rasante general del terreno, minimiza los movimientos de tierra y preserva la práctica totalidad de la vegetación existente.

"Los análisis efectuados permiten concluir que la actuación mantiene una incidencia visual limitada y compatible con los valores paisajísticos y patrimoniales del entorno, sin generar afecciones significativas sobre la percepción de los principales recursos paisajísticos identificados", concluye.

La ampliación de las instalaciones del IVO conlleva la reducción del parque Antonio Llombart. Se trata de una zona verde de la ciudad que, como cualquier otra, es altamente valorada por los vecinos

Por ello, tanto Ayuntamiento como IVO han buscado soluciones. Por un lado, el consistorio creará una nueva de 2.500 metros cuadrados en la calle Doctor Olóriz.

Además, la Fundación IVO asumirá el coste de la creación de un nuevo parque Gulliver. Se trata de una inversión de 1,5 millones de euros.