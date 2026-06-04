La acampada de profesores se desplaza en la plaza de la Virgen de Valencia para favorecer la celebración del Corpus

La acampada indefinida de profesores en la plaza de la Virgen de Valencia se ha desplazado unos metros para favorecer la próxima celebración del Corpus en la ciudad, aunque la intención de los acampados es volver a ocupar el espacio central después de la festividad.

Después de un cruce de acusaciones entre la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia por ver quién era el competente en disolver la concentración, la asamblea docente decidió moverse, tras negociar con los responsables del Corpus.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, explicó este jueves a primera hora de la mañana que envió una carta a la delegación para instarle a tomar medidas ante la incompatibilidad de la acampada con la celebración del Corpus, a lo que desde delegación le contestó, según dijo, que no pensaban desalojar.

Catalá aseguró que el Consistorio no tiene competencias para disolver concentraciones y avanzó que continuarán las conversaciones con el Corpus y los profesores por si hubiera que adoptar más medidas.

Según explicó a Efe el portavoz de los docentes, Datxu Peris, se han puesto al otro lado de la fuente para "convivir" con los actos programados.

"El domingo, cuando acabe el Corpus, volveremos porque si tenemos que hacer actividades como las que hemos hecho hasta ahora utilizaríamos la plaza mientras ellos no estén. Pero en general entendemos que la prioridad ahora mismo es el Corpus, que forma parte de la cultura de Valencia y este año celebran sus 700 años", añadió.