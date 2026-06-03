Ya es oficial: los jóvenes podrán estudiar gratis su primer año de universidad si aprueban todas las asignaturas

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras el pleno del Consell que aprobó el proyecto de ley de Presupuestos. Efe / Biel Aliño

Los jóvenes podrán cursar gratis su primer año de universidad si aprueban todas las asignaturas.

El Gobierno valenciano destinará 20 millones de euros este 2026 para que el estudiantado de primer curso grado y de doble grado del sistema universitario valenciano y sus centros adscritos, así como el de enseñanzas artísticas superiores de grado de la Comunitat Valenciana, tenga la primera matrícula gratuita si lo ha aprobado todo.



El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica este miércoles la resolución de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades por la que se convocan las ayudas denominadas Impulso universitario para el curso académico 2025-2026 y se establecen sus bases reguladoras.

El objetivo es incentivar la permanencia del alumnado que accede a sus primeros estudios superiores, ante una tasa de abandono del primer año que se sitúa en torno al 22,1%.

La Conselleria de Educación y Universidades cita un informe publicado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que señala que la tasa de rendimiento de los estudiantes de grado es del 80%, es decir, aprueban el 80% de los créditos matriculados.

Con estos datos, indican, se confirma "la necesidad de establecer programas que incentiven al estudiantado de nuevo ingreso a esforzarse en superar las asignaturas y no abandonar los estudios".

Requisitos

Entre los requisitos para poder acceder a estas ayudas, figura haber nacido en el año 2000 o posteriores y superar todos los créditos en primera matrícula de su primer curso de grado o de doble grado del curso 2025/2026.

Además, este curso debe haber sido su primera matrícula en estudios superiores, y tiene que matricularse en el curso 2026/2027 de los mismos estudios en la misma universidad.



También poseer la nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea, estar empadronado en la Comunitat Valenciana a 30 de junio de 2026 o que el importe de esa matrícula no haya sido cubierto en su totalidad por cualquier tipo de exención, bonificación, beca o ayuda.

El importe de la matrícula de primer curso que se financia es el pagado por el estudiantado para los créditos necesarios para la superación en su totalidad del curso, según los precios públicos de los servicios académicos universitarios.

En el caso de universidades privadas el límite máximo a financiar será el precio público de esos servicios.



El procedimiento para la concesión de las subvenciones es el de concurrencia competitiva, de manera que el estudiantado que cumpla los requisitos será ordenado de forma descendente de acuerdo con la nota media con dos decimales del expediente académico.

La nota media mínima para ser persona beneficiaria de esta subvención es de 5,00.



Según la resolución, se constituirá en cada una de las universidades una comisión de selección, que elevará sus propuestas a la Dirección General de Universidades con la relación de personas beneficiarias y un resumen económico del importe global por universidad.

La documentación deberá remitirse al órgano instructor antes del 31 de octubre de 2026.