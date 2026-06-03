La Generalitat cifra en un 5,3% el seguimiento de la huelga tras casi 4 semanas de amplia respuesta del profesorado

La Conselleria de Educación ha cifrado este miércoles en un 5,29% el seguimiento de la huelga indefinida por parte del profesorado valenciano, cuando se cumplen 18 jornadas lectivas consecutivas de paro en los centros públicos.

Una jornada en la que el mayor respaldo ha sido en la provincia de Castellón, con un apoyo del 7,25% de los docentes, seguido de Valencia con un 5,5% y Alicante, con un 4,35%.

Las cifras han ido cayendo progresivamente con el paso de las semanas. No en vano, el paro en las aulas está a punto de cumplir ya 4 semanas, lo que supone un importante impacto económico en el bolsillo de los docentes.

Contrasta, así, con la imagen de los primeros días, cuando la respuesta del profesorado fue masiva: los sindicatos la cifraron en un 88% las primeras jornadas y la Generalitat en un 50%.

También las manifestaciones y las concentraciones han sido muy amplias: la primera llegó a colapsar el centro de Valencia con un total de más de 35.000 asistentes, según los datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana.

Pero con el paso de los días, tanto las familias como los docentes reclaman al Gobierno valenciano y a los sindicatos de profesores que lleguen a un acuerdo para poner fin a un conflicto que ya se ha dilatado en exceso en el tiempo y que amenaza, incluso, con alargarse hasta final de curso.

En este escenario, crece la preocupación por la posibilidad de que el conflicto quede congelado durante el verano sin que se produzcan avances significativos y que las reivindicaciones del profesorado se pudieran reactivar en septiembre, coincidiendo con el inicio del próximo curso académico.

Algunos sindicatos como CSIF, de hecho, así lo han anunciado. La central sindical avanzó movilizaciones en toda España en defensa de la escuela pública. Una hoja de ruta marcada a nivel nacional que arrastrará a su delegación valenciana, a pesar de que ha sido esta organización la única de las convocantes que ha decidido bajarse de la huelga.

Esto significa que, tan solo tres meses después de haber cerrado un acuerdo con la Generalitatde mejoras para el profesorado -al menos en lo que respecta a las retribuciones-, el sindicato volverá a la calle, si bien todavía se desconoce cómo justificarán este cambio de paso.

Mientras el cierre del curso actual permitiría amortiguar parcialmente el impacto de las protestas, una vuelta a las aulas marcada por la conflictividad laboral, podría convertir el conflicto educativo en uno de los principales dilemas de la legislatura en su tramo final.

Los sindicatos mantienen la presión y la Conselleria insiste en que continúa trabajando para acercar posiciones. Este miércoles han concluido las mesas sectoriales a las que STEPV, UGT y CCOOno han acudido, por lo que se espera un nuevo documento con propuestas.

Sin embargo, a 13 jornadas lectivas del final de curso el final de la huelga sigue sin avistarse en el horizonte.