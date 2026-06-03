Un equipo de fútbol juvenil celebra el título de liga con una 'stripper' y el Ayuntamiento y el club llevan el caso a la Fiscalía

La celebración del título de liga del equipo juvenil del Club Fútbol Base Bonrepòs i Mirambell puede acabar en Fiscalía tras llevar a una stripper al polideportivo municipal, un hecho que terminó con la dimisión del presidente.

El Ayuntamiento de esta localidad valenciana, junto al club, que señala que "no autorizó ni tuvo conocimiento previo de ninguna actuación de esta naturaleza", están llevando a cabo las investigaciones pertinentes para "depurar responsabilidades".

En estos términos se ha pronunciado la alcaldesa de Bonrepós i Mirambell, Raquel Ramiro, a preguntas de este diario.

"Fue el entrenador del equipo juvenil el que unilateralmente contrató este servicio y lo lleva como sorpresa", ha incidido.

La primera edil traslada que se autorizó la utilización del recinto municipal "para una cena con papás y mamás y los juveniles que habían ganado la liga".

A su juicio, fue "una mala decisión por parte del presidente y los responsables de la junta directiva; el permitir hacer esto en las instalaciones del pueblo".

"El club también está con nosotros. Una vez que dimiten parte de los directivos, también estamos trabajando para esclarecer todos los hechos", ha defendido, para afirmar que "dos personas no son ni el club ni el pueblo".

Al respecto, la entidad considera esta actuación "absolutamente incompatible con los valores deportivos, educativos y de respeto que deben regir cualquier actividad con menores".

Según ha informado en un comunicado, el club ha iniciado una investigación interna, ha solicitado información a las personas responsables de la actividad y ha adoptado medidas cautelares respecto de la persona que habría organizado o permitido dicha actuación.

Además, se ha puesto a disposición del Ayuntamiento, de las familias afectadas y de las autoridades competentes "para esclarecer lo ocurrido y depurar las responsabilidades que correspondan".

"Por respeto a los menores y a sus familias, la entidad no facilitará detalles que puedan contribuir a la exposición pública de los afectados", ha indicado.

Por otro lado, el club ha insistido en que reforzará sus protocolos internos de protección de menores, uso de instalaciones y organización de celebraciones, "para garantizar que una situación así no vuelva a repetirse".