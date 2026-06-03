CSIF llevará a la Fiscalía los "ataques" a sus líderes tras firmar la subida salarial para los docentes valencianos

El presidente de CSIF en la Comunitat, Rafael Cantó, junto al responsable de Educación, José Seco, y el presidente nacional, Mario Gutiérrez. EP

El sindicato CSIF presentará en los próximos días un escrito ante la Fiscalía para determinar si los mensajes que han recibido sus líderes sindicales desde que firmaron el acuerdo de subida salarial para los profesores valencianos son constitutivos de delito.

Así lo han anunciado este miércoles en la sede del sindicato en Valencia en una rueda de prensa en la que han participado el presidente nacional de la entidad, Mario Gutiérrez; el presidente CSIF Comunidad Valenciana, Rafael Cantó; y el presidente autonómico de CSIF Educación Comunidad Valenciana, José Seco.

El sindicato aportará un informe jurídico al Ministerio Fiscal en el que se que recojan pruebas de estos "ataques" e incluirán "los graves hechos" de la noche del pasado domingo, cuando Seco permaneció en la sede de la Conselleria de Educación hasta las 1:50 horas y tuvo que salir "escoltado".

Según lo relatado, el equipo negociador vivió "serias dificultades para abandonar las instalaciones" y llegó a temer por su "integridad física" ante la "presión e intimidación" que ejercieron manifestantes en el exterior del edificio que habrían sido "incitados" por STEPV, CCOO y UGT.

Los ataques que denuncian no habrían cesado desde que el pasado 25 de mayo decidieron firmar, junto a ANPE, la propuesta de la Generalitat Valenciana de subida salarial para los docentes valencianos. Esta sería progresiva y supondría 200 euros más al mes a partir de enero de 2028.

La subida paulatina se repartiría de la siguiente manera: 75 euros más brutos al mes que comenzarán a percibir en la nómina del próximo mes de septiembre, otros 75 a partir de enero de 2027 y 50 más el 1 de enero de 2028. En total, 200 euros brutos mensuales.

A estas cuantías, no obstante, se les debe aplicar también otra subida aprobada en diciembre de 2025 por el Consejo de Ministros a todos los empleados públicos, entre los que se encuentran los docentes valencianos. Esta supone un 11% más en los salarios entre el periodo 2025-2028.

La medida también es de aplicación progresiva: un incremento del 2,5% en 2025 —que se abonó ya a final de año con carácter retroactivo desde enero—; otro del 1,5% para 2026 —al que se sumará otro 0,5% si la inflación iguala o supera el 1,5% al cierre del año—; del 4,5% para 2027 y del 2% en 2028.

Con ello, según las estimaciones realizadas por el Gobierno autonómico, la mejora retributiva que tendrán los docentes oscilará de 386 euros a 439 euros brutos más al mes dentro de año y medio.

Desde la firma del acuerdo, que rechazaron los sindicatos de izquierdas, CSIF ha estado recopilando los comentarios recibidos en redes sociales para denunciarlo ante la Fiscalía.

Pero también los habrían remitido a los grupos parlamentarios de Les Corts y a la delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, para pedir que los condenen de forma pública.