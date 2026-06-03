Compromís desbloquea la candidatura de Oltra en Valencia y celebrará una asamblea para ratificarla

Compromís ha desbloqueado finalmente el nombramiento de Mónica Oltra como candidata al Ayuntamiento de Valencia tras varias semanas sin mover ficha. La ejecutiva de la ciudad ha aprobado en la tarde de este miércoles la propuesta del exalcalde Joan Ribó de iniciar el procedimiento para la convocatoria extraordinaria de una asamblea que ratifique a la exvicepresidenta de la Generalitat como cabeza de lista al consistorio.



Así lo confirman desde la coalición, aunque señalan que ahora será la asamblea la que ratifique esa designación. Por el momento no hay fecha, aunque aseguran que no tardará en convocarse.

Fue a finales de abril cuando la ejecutiva de Compromís en la que debía abordarse la candidatura de Mónica Oltra encalló. Y pese a que dentro de la formación se ha defendido que no existen dudas sobre la candidatura, lo cierto es que han pasado las semanas sin que la situación se solucionara.

El motivo principal al que han apuntado durante este tiempo diversas fuentes es que existe un debate interno que suscita nerviosismo: de qué manera ir a las elecciones y cómo aglutinar a las diferentes fuerzas de izquierdas.

Oltra se encuentra -al igual que otros miembros de Iniciativa- en la posición de lo que expresan como "desbordar Compromís". Es decir, incorporar en la candidatura al Ayuntamiento de Valencia a representantes de partidos (Esquerra Unida, Podemos, Sumar, Esquerra Republicana...), pero también a gente que provenga de los movimientos sociales.

Y todo ello con una marca que todavía no está clara porque podría llevar, o no, el nombre de Compromís en ella. Además, si esta fórmula se usa para el Ayuntamiento, para Iniciativa lo lógico es que se repitiera en Les Corts. Pero Més -partido mayoritario dentro de la coalición- no lo comparte.

El movimiento de Ribó

En medio de todo este debate irresoluble por el momento, el pasado 25 de mayo Ribó quiso dar un paso adelante para desbloquear al menos la candidatura de Oltra. Pidió a la ejecutiva local de Compromís que avanzara "rápidamente" en todos sus procesos para designarla.



Argumentaba esa petición en que ve "con mucha preocupación la cada vez más evidente degradación de esta ciudad y cómo está siendo troceada y vendida a los peores postores".



"Por eso hoy he enviado a la ejecutiva de Compromís Valencia una propuesta para avanzar rápidamente en todos los procesos necesarios para ratificar democráticamente a Mónica Oltra como cabeza de candidatura de Compromís al Ayuntamiento de València, y arremangarnos, ilusionarnos y empezar a trabajar juntos, barrio a barrio, para recuperar la València de la dignidad", añadía Ribó en su perfil de X.

La asamblea se ha celebrado en la tarde de este miércoles y ha acordado la propuesta del exalcalde. Ahora deberá pasar por la asamblea próximamente.