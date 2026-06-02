Vox pone sus condiciones para los presupuestos: prohibición del burka y trayectoria de cotización para ayudas públicas

El portavoz de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha puesto este martes ya de manera clara sobre la mesa las condiciones de su partido para aprobar los Presupuestos de la Generalitat el próximo 22 de julio.

Unas advertencias que ya anticipan algunas cesiones que tendrá que realizar el PP en la fase de enmiendas tanto de las cuentas como de la ley de Medidas Fiscales (conocida como ley de Acompañamiento). De hecho, estas cuestiones no sólo irán en estas normas sino en futuros proyectos de ley de Vox.

Llanos ha afirmado este martes que la "prioridad nacional" -que los españoles vayan primero en el acceso a las ayudas y prestaciones públicas- "está acordada y asegurada en el proyecto de ley de Presupuestos". "Si no la hubiera, Vox no estaría negociando y no los apoyaría", ha insistido.

Ésta, ha comentado, se verá reflejada en "medidas y números" en aspectos como la vivienda, las ayudas sociales y la defensa del producto nacional. "No entro", ha dicho, "en el debate de nacionales o nacionalizados": "Yo he hablado siempre de los españoles primero, no estoy hablando de ocho apellidos", ha señalado.

Así, ha relacionado el concepto de 'prioridad nacional' con la "permanencia, la vinculación y la colaboración" de las personas con la Comunitat Valenciana.

Sus enmiendas irán dirigidas, de esta manera, a reforzar los requisitos de arraigo, residencia y contribución al sistema para acceder a ayudas, subvenciones, prestaciones sociales y vivienda pública.

Impulsarán, ha incidido Llanos, modificaciones normativas para vincular el acceso a estos recursos a un periodo reforzado de residencia prolongada, trayectoria de cotización e integración efectiva en el territorio, siempre dentro del marco legal vigente.

"Habrá una exclusión a las prestaciones estructurales a quienes se encuentren en situación irregular. Se atenderá a quien lo necesite, pero no se les dará una prioridad estructural en el acceso a los servicios sociales", ha indicado Llanos.

"Vox está hablando de los inmigrantes ilegales que han llegado masivamente a España y a nuestra comunidad, de los inmigrantes que cometen delitos en nuestra tierra, que no se adaptan y no contribuyen a sostener el sistema público", ha añadido.

"Se tendrán que modificar muchas cosas todavía porque eso forma parte de las negociaciones", ha considerado, aunque ha reiterado que la 'prioridad nacional' está acordada.

Control del fraude del padrón

Por el momento, nada de ello ha sido incluido en los requisitos de acceso a vivienda protegida. La ley de Acompañamiento aprobada por el Consell sólo incluye una mención abstracta al arraigo: "se podrá establecer, a efectos exclusivos de baremación de las solicitudes que cumplan los requisitos de acceso, criterios relativos a la vinculación territorial continuada de las personas solicitantes con el municipio en el que se ubique la promoción".

Vox también quiere poner en marcha una ley de Cooperación Interadministrativa, Verificación para Fines Autonómicos y Coordinación Inspectora "orientada a reforzar los mecanismos de control cuando los datos padronales produzcan efectos en el acceso a ayudas sociales, vivienda protegida o prestaciones financiadas por la Generalitat".

Como instrumento operativo de esta ley, ha detallado, se creará un Servicio Valenciano de Control del Fraude Padronal y la Sobreocupación, que coordinará actuaciones entre administraciones, verificará informes de arraigo e idoneidad de vivienda, detectará situaciones de sobreocupación y colaborará con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía cuando existan indicios de fraude, falsedad documental o actuación de mafias organizadas.

El acuerdo con el PP, afirma, contempla que ambos partidos insten al Gobierno de España a adaptar de forma inmediata el nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado por el Parlamento Europeo, con el objetivo de reforzar las políticas de devolución de inmigrantes en situación irregular.

Prohibición del burka

Asimismo, el portavoz de Vox ha apuntado que la Generalitat deberá impulsar la prohibición del uso del burka, el nicab y cualquier otra prenda que oculte completamente el rostro en espacios, edificios y servicios públicos autonómicos, al considerarse incompatible con las necesidades de identificación personal y con los principios básicos de convivencia.

El pacto con los populares, ha asegurado Llanos, incorpora también medidas para priorizar los productos españoles en los contratos públicos de restauración colectiva, especialmente en comedores escolares y centros dependientes de la Generalitat, favoreciendo los productos de proximidad y el sector primario nacional.

Recorte a la AVL

Del mismo modo, Llanos ha asegurado que habrá una nueva reducción del 25 % de presupuesto para la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), frente al 5 % de aumento que figura en las cuentas.

También ha hablado de supresión de algunas partidas que no les "gustan", aunque no ha concretado cuáles.