Vox aplica su "prioridad nacional" por primera vez en unas ayudas a emprendedores en Valencia: exige 5 años de arraigo

Vox ha aplicado en Valencia su "prioridad nacional" por primera vez en una línea de ayudas a emprendedores con un presupuesto de casi 600.000 euros.

La convocatoria de subvenciones municipales, publicada este lunes en el tablón de edictos del Ayuntamiento, exige un nuevo requisito para poder ser beneficiario: el arraigo en Valencia.

Concretamente, que "la persona física o en su caso, una de las personas administradoras de la entidad, esté empadronada en el municipio de Valencia en el momento de la presentación de la solicitud, con una antigüedad mínima de empadronamiento de 5 años contados desde el 1 de enero de 2016".

El arraigo es la fórmula utilizada por el partido de Santiago Abascal para cumplir su compromiso de priorizar en la concesión de ayudas a las personas nacidas en España, la denominada "prioridad nacional", que despierta dudas legales por su colisión con la Constitución Española, que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo o religión.

Ante esta situación, Vox ha optado por exigir un mínimo de empadronamiento, algo que no es una novedad. Recientemente, la alcaldesa, María José Catalá, anunció como requisito para acceder al alquiler social estar 7 años en el padrón. Finalmente, esta condición se incluyó como un criterio que sumaba puntos.

El portavoz municipal de Vox en la capital del Turia, José Gosálbez, anunció el pasado 30 de abril que aplicarían la "prioridad nacional" en todas las ayudas que dependieran de sus concejalías.

Vox, socio de gobierno con el PP en Valencia, tiene cuatro concejales que llevan: Empleo, Emprendimiento y Formación; Patrimonio; Responsabilidad Patrimonial; y Parques, Jardines y Espacios naturales.

El grueso de las ayudas corresponden al área de Emprendimiento, liderada por el propio Gosálbez, con un presupuesto de unos 5 millones de euros al año para subvenciones.

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, José Gosálbez, en una imagen reciente.

Se trata de ayudas directas relacionadas con fomentar el emprendimiento en diferentes sectores como la huerta valenciana, la explotación ganadera, los artistas falleros. También hay varias líneas para la contratación de jóvenes o personas mayores o para la conciliación familiar y laboral.

Para el ejercicio actual, quedarían por convocar una serie de ayudas valoradas en 1 millón.

Catalá, sobre esta cuestión, aseguró en su momento que "cualquier persona que gestione fondos públicos en una administración tiene que cumplir con los procedimientos legalmente establecidos y la ley".

En este sentido, recordó que para el alquiler social se estableció "una condición de arraigo que mejora la puntuación". "Eso sí es legal, pero no con carácter de requisito excluyente", agregó.

"Por tanto, dentro del marco de lo que estimamos legal está el arraigo como una cuestión que mejora la puntuación. Eso ya lo hemos hecho en el gobierno municipal y sabemos que es legal, que está amparado por la ley y que podemos hacerlo", defendió.

Ayudas al emprendimiento

El presupuesto para esta subvención asciende a un total de 598.925 euros. Se concederá una cuantía máxima de hasta 2.500 euros a las solicitudes que cumplan los requisitos, por orden de presentación de las solicitudes y hasta agotar el crédito total.

Además del arraigo, se exige que el comienzo de la actividad empresarial haya sido entre el 1 de enero de 2023 y el 7 de octubre de 2025.

Otro requisito es que en caso de que la actividad económica se desarrolle en un local determinado, al menos uno debe estar en el término municipal, a excepción de si el solicitante pertenece al sector agrícola en el ámbito de la Albufera.

Asimismo, la titularidad de la actividad debe corresponder a autónomos o empresas cuya plantilla media de trabajadores en situación de alta en los 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud sea inferior a 10 trabajadores.

Tampoco podrán beneficiarse aquellas personas que hayan recibido ayudas de minimis por un importe superior a 300.000 euros durante los tres años previos a la fecha de presentación de la solicitud o en su caso, 50.000 para el sector de la agricultura y 40.000 en el caso de la pesca.