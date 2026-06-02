Valencia estudia un tercer día de Ofrenda en Fallas y valorará si el día 16 de marzo "puede o no ser lectivo"

Ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados. Efe / Manuel Bruque

Valencia estudia un tercer día de Ofrenda en Fallas y valorará si el día 16 de marzo "puede o no puede ser lectivo", además de si es posible adelantar la plantà al día 14.

La alcaldesa, preguntada por posibles cambios en la organización de la semana grande de las fiestas josefinas, ha dicho: "Lo primero que tenemos que valorar, y estamos trabajando en ello, es si el día 16 puede ser un día no lectivo".

"El año pasado -ha añadido- ya tuvimos esta cuestión sobre la mesa". Así se ha pronunciado María José Catalá tras asistir a la presentación del vídeo Reciclar es más fácil de lo que crees que protagonizan las influencers Amparos, dentro de la iniciativa de EMTRE y Asindown.

Al respecto, ha comentado que están trabajando con la dirección territorial de Educación para analizar si es viable "plantear el escenario" junto con la programación educativa.

Pero en este momento, ha insistido que "todavía es muy prematuro para saber si esto va a poder desarrollarse o no, porque para eso evidentemente hay que saber si el 16 puede ser día no lectivo, que es esencial para que se pueda hacer un tercer día de Ofrenda el 16 por la tarde".

"Es verdad que permitiría una mejor organización terminar todos los días la Ofrenda a una hora bastante prudente, en torno a las 22:00 aproximadamente, y que los recursos policiales estuvieran destinados durante la noche a intentar velar por la normalidad y la tranquilidad en verbenas y en momentos de máxima concentración de personas", ha concluido.

'Plantà'

Respecto al adelanto de la plantà, la primera edil ha indicado que "no sería necesario estrictamente" pero que, en cualquier caso, considera que es una cuestión "que tiene que consensuarse en la asamblea de presidentes".

"Y no solo en la asamblea de presidentes, sino que estamos intentando entablar conversaciones con todos los actores afectados, como el gremio o el sector económico", ha dicho.

La intención, ha recordado, es que el año que viene no se instalen carpas antes del día 11 y se regule mucho ese equilibrio "tan difícil a veces" de la convivencia entre los vecinos y los falleros.

"Contraproducente"

Desde Compromís, el concejal Pere Fuset ha advertido en un comunicado que la propuesta de Catalá de alargar las fiestas "puede ser contraproducente".

"A ver si por querer arreglar un problema creamos otro todavía mayor. Las Fallas necesitan mejorar, no crecer. La propuesta de Catalá puede llevar a la atrofia, como ya hemos visto después de estas fallas del colapso", ha sostenido.

En esta línea, ha expresado el rechazo de la coalición a "las ocurrencias" y ha manifestado la apuesta "por el diálogo, por el consenso y para hacer de las Fallas una oportunidad".

"Pensamos que hay que reducir las molestias, mejorar los aspectos patrimoniales de la fiesta y también buscar fórmulas que eviten que todos los días de Fallas sean laborables. Intentar así, que muchas personas no tengan que ir a trabajar en plenas fallas aprovechando un festivo local", ha añadido.

A su juicio, "hacer un cambio como alargar un día las Fallas sería una decisión bastante trascendental como para consultarla no solo con toda la base fallera, sino también con el conjunto de la ciudadanía".

"La prioridad de Catalá tendría que ser convocar la mesa de diálogo, donde están representados todos los agentes para evaluar las Fallas pasadas y buscar maneras de reducir los conflictos como le exigían las asociaciones vecinales y no ha hecho", ha apuntado.

En esta línea, Fuset ha agregado: "Hace meses que hicimos propuestas para encontrar soluciones al colapso de la Ofrenda que ha provocado que en los últimos años acabe de madrugada, pero PP y Vox no las han escuchado".

"Lo más sensato sería hacer un estudio técnico de todas las opciones, con sus ventajas e inconvenientes, exponerlo en la opinión pública y realizar una consulta con la premisa de un fallero o fallera, un voto. Tomar decisiones con todos los datos y de manera participativa. Sin imposiciones ni ocurrencias", ha planteado.

Junta Central Fallera

Como avanzó Las Provincias, la propuesta se llevará al pleno de la Junta Central Fallera del mes de junio. En caso de salir adelante, posteriormente tendrá que ser ratificada por la asamblea de presidentes y presidentas.

En base a la misma, la Ofrenda a la Virgen de los Desamparados se desarrollaría los días 16, 17 y 18 de marzo, durante tres jornadas, en lugar de las dos habituales (17 y 18).

Ello conllevaría desplazar el acto de recogida de premios infantiles al 16 por la mañana -actualmente se celebra ese día por la tarde-.

El objetivo sería evitar los retrasos que han llevado a que el desfile llegase a terminar pasadas las dos de la madrugada, pues el censo fallero ha crecido exponencialmente en los últimos años.

A las puertas de las pasadas Fallas 2026, se situaba en un total de 128.675 falleros y falleras, 8.000 más que el año anterior, y la previsión apunta a que siga creciendo durante el presente ejercicio.

Paralelamente, en el marco de estos cambios, la JCF también estaría estudiando adelantar la plantà del 15 al 14 de marzo y la plantà infantil, del 14 al 13.