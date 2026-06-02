Los profesores valencianos cobrarán entre 386 y 439€ más al mes en 2028 con las subidas de la Generalitat y el Gobierno

Los docentes valencianos cobrarán entre 386 euros y 439 euros brutos más al mes en 2028 con las subidas salariales aprobadas por la Generalitat Valenciana y por el Gobierno de España. Una horquilla que dependerá de la situación particular de cada uno de ellos: si son maestros o profesores, así como si tienen o no sexenios.

La subida acumulada, que oscilará entre un 13,4% y un 15,3%, será progresiva. Es decir, que se acometerá durante los años 2026, 2027 y será plenamente efectiva el 1 de enero de 2028.

El incremento retributivo parte de dos escenarios. El primero, el de la subida salarial propuesta por la Conselleria de Educación que dirige Carmen Ortí y que fue firmada por los sindicatos CSIF y ANPE el pasado lunes.

Esta, además, está contemplada en los Presupuestos de la Generalitat de 2026, aprobados el pasado viernes. Y supondrá una inversión de 180 millones de euros al año para las arcas públicas autonómicas.

La subida paulatina se repartiría de la siguiente manera: 75 euros más brutos al mes que comenzarán a percibir en la nómina del próximo mes deseptiembre, otros 75 a partir de enero de 2027 y 50 más el 1 de enero de 2028. En total, 200 euros brutos mensuales.

A estas cuantías, se les debe aplicar también la subida aprobada en diciembre de 2025 por el Consejo de Ministros a todos los empleados públicos, entre los que se encuentran los docentes valencianos. Esta supone un 11% más en los salarios entre el periodo 2025-2028.

En este caso, el acuerdo estatal se produjo entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los sindicatos UGT y CSIF.

Cálculo subida salarial maestros. EE

La medida también es de aplicación progresiva: un incremento del 2,5% en 2025 —que se abonó ya a final de año con carácter retroactivo desde enero—; otro del 1,5% para 2026 —al que se sumará otro 0,5% si la inflación iguala o supera el 1,5% al cierre del año—; del 4,5% para 2027 y del 2% en 2028.

Maestros con y sin sexenios

De esta manera, el aumento retributivo para un maestro (Infantil y Primaria) sin sexenios en la Comunitat Valenciana sería el siguiente: en 2026 pasará a cobrar 2.616 euros al mes, 87 más que actualmente.

Con el cambio de año, en 2027, percibirá un total de 2.809 euros, lo que representa 192 euros más; y en el último periodo, 2028, contarán con un salario de 2.915 euros, es decir, 386 euros más respecto al salario actual.

En el caso que cuenten con tres sexenios, el incremento sería aún mayor: 3.038 euros mensuales en el presente ejercicio, lo que supone 89 euros más a partir del mes de septiembre.

A partir de 2027, la cifra aumentaría hasta alcanzar los 3.250 euros, lo que representaría 301 euros más que lo que ingresan ahora. Por último, en 2028, la retribución superaría los 3.365 euros, lo que supone 416 euros más respecto al sueldo actual.

Profesores con y sin sexenios

Y lo mismo sucederá con la retribución de los profesores (ESO y Bachillerato). En la actualidad, esta es de 2.947,64 euros para aquellos que no tienen antigüedad, pero dentro de tres meses pasarán a ver incrementada su nómina en 89,29 euros brutos.

Al cambiar de año, en 2027, esta aumentará hasta los 3.155,29 euros, por lo que la subida acumulada será de 296,94 euros brutos mensuales. Y en el tramo final de 113,11 más respecto al ejercicio anterior, ya que cobrarán 3.268,39 euros cada mensualidad a partir de enero de 2028.

En total, en este supuesto, el docente pasará a mejorar sus ingresos en 410,04 euros en un periodo de año y medio.

Subida salarial profesores valencianos entre el periodo 2025-2028. EE

Por su parte, los profesores que tienen tres sexenios cobrarán este 2026 un total de 3.369,63 euros, ya que la subida del 0,5% del Gobierno supone un aumento de algo más de 16,39 euros, que sumados a los 75 de la Generalitat, hacen un total de 91,39 euros más cada mes a cobrar después del verano.

Apenas unos meses después, en enero de 2027, la retribución subirá a 3.596,26 euros, pues el incremento planteado por el Gobierno supondrá 151,63 euros y la administración autonómica otros 75. En total, 226,63 euros más respecto al ejercicio anterior y hasta 318,02 mensuales si se tiene en cuenta el sueldo actual.

Por último, en enero de 2028, el último periodo acordado por ambos ejecutivos, la nómina será de 3.718,19 euros mensuales. Esto significa que se les abonará casi 122 euros más, 439,95 euros más respecto a salario.

Los sindicatos pedían 500

Con todo, la cifra global se aproxima significativamente a lo que reclamaban todos los sindicatos docentes al inicio de la huelga: STEPV, UGT, CCOO, CSIF y ANPE. Todos ellos, de hecho, pedían recuperar el "poder adquisitivo perdido", lo que representaría entre 480 y 550 euros más al mes.

Censuraban, así, que no se les hubiera subido el sueldo en 19 años por parte del Consell, dado que la última fue la aplicada por el Gobierno de Francisco Camps en 2007.

Sin embargo, conviene apuntar que, a pesar de que no se realizara en estas dos décadas un incremento 'ad hoc' para el profesorado, sí se les había aplicado las subidas salariales acordadas por el Gobierno central para todos los empleados públicos.