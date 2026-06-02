Ya es oficial: la ayuda de hasta 50.000 euros del Gobierno de España para reformar tu casa en zonas rurales

Actualmente, la vivienda en España es uno de los focos de actuación en los que se está centrando el Ejecutivo central a partir del nuevo Plan Estatal de Vivienda para los próximos cuatro años, hasta 2030.

Un nuevo plan de actuación que ha traído consigo nuevas ayudas dirigidas a toda la población que desee adquirir o alquilar una vivienda en cualquier punto del país

En concreto, el nuevo plan contempla ayudas de hasta 50.000 euros para reformar y acondicionar una vivienda si los propietarios cumplen unos requisitos concretos.

Tal y como detalla el programa de vivienda, en materia de rehabilitación de inmuebles, el Ejecutivo central contempla distintas cuantías según el tipo de actuación.

En primer lugar, para llevar a cabo "obras de mejora", el Gobierno otorga tres cantidades distintas según el tipo de reforma.

Para acometer reformas estructurales, se podrán obtener hasta 8.000 euros por vivienda

En cuanto a las ayudas para mejorar la accesibilidad, los propietarios podrán obtener hasta 13.000 euros por vivienda

Por último, las ayudas para la rehabilitación energética pueden alcanzar hasta 20.500 euros por vivienda, en función de la reducción de consumo de energía primaria, el tamaño de la vivienda y el coste total

Las actuaciones de rehabilitación en inmuebles situados en centros históricos y zonas rurales también tendrán un papel destacado dentro de las nuevas medidas en materia de vivienda.

Entre las novedades, figura una ayuda complementaria de hasta 30.000euros para viviendas localizadas en cascos antiguos o que dispongan de algún grado de protección patrimonial.

Gracias a este incentivo, los propietarios que acometan obras destinadas a reforzar la estructura del edificio, eliminar barreras arquitectónicas o mejorar la eficiencia energética podrán alcanzar una financiación total de hasta 50.000 euros.

Las ayudas también buscan dar una segunda vida a inmuebles desocupados y contribuir a fijar población en zonas con riesgo de despoblación.

En este sentido, se han previsto subvenciones de hasta 30.000 euros para la reforma de viviendas que lleven más de dos años vacías.

Requisitos

Los beneficiarios deberán comprometerse a destinar la vivienda rehabilitada al mercado del alquiler a un precio asequible durante, al menos, cinco años. Este requisito es imprescindible para acceder a la ayuda.

En el caso de inmuebles ubicados en municipios rurales, la cuantía máxima podrá elevarse hasta los 35.000 euros, una medida incluida en el nuevo Plan Estatal de Vivienda con el objetivo de incentivar la recuperación del parque residencial en las zonas menos pobladas.

Aunque los fondos proceden tanto de la Administración central como de las comunidades autónomas, la tramitación se realiza a través de las convocatorias autonómicas.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) asume hasta el 60 % de la financiación, mientras que el porcentaje restante corre a cargo de cada autonomía.

Una vez presentada la solicitud y verificado el cumplimiento de los requisitos, el propietario podrá recibir una aportación económica destinada a sufragar una parte relevante de los trabajos de rehabilitación.

Además, la vivienda deberá mantenerse como residencia habitual o seguir destinada al alquiler asequible durante el periodo fijado en cada convocatoria, que suele oscilar entre cinco y diez años.

Plan VIVE

A estas medidas se suma en la Comunitat Valenciana el Plan VIVE, promovido por la Generalitat con la finalidad de incrementar la oferta de vivienda protegida. El programa contempla la construcción de 10.000 viviendas de protección pública antes de que finalice 2027.

Según las previsiones del Consell, esta iniciativa permitirá movilizar una importante inversión económica, generar alrededor de 74.000 empleos y favorecer el acceso a la vivienda de miles de familias.

Asimismo, incluye actuaciones destinadas a la renovación urbana y la mejora de numerosos barrios de la comunidad.