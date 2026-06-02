La Guardia Civil detiene a 20 personas de un clan familiar por presunto tráfico de drogas en Carlet (Valencia)

La Guardia Civil ha detenido a veinte personas, todas ellas miembros de un mismo clan familiar y entre ellas un menor de edad, por presunto tráfico de drogas, entre otros delitos.

Con esta investigación se ha logrado desarticular un grupo criminal asentado en la localidad valenciana de Carlet, ha informado el instituto armado en un comunicado.

La patrulla que prestaba servicio el día 31 de julio de 2025 en esta localidad observó cómo un vehículo, al percatarse de su presencia, realizó una maniobra esquiva.

Por este motivo, identificaron el coche. Debajo del asiento del copiloto encontraron un paquete con 1.167 gramos de cocaína, por lo que detuvieron al conductor.

Las posteriores indagaciones revelaron que se trataba de una organización dedicada al cultivo y tráfico de drogas, altamente jerarquizada, donde cada persona realizaba una función distinta, han destacado las mismas fuentes.

El núcleo directivo estaba formado por dos parejas que lideraban la toma de decisiones estratégicas, donde las mujeres eran las encargadas de la logística.

Una de ellas coordinaba el abastecimiento de mercancía desde los almacenes de seguridad; la otra dirigía el punto de venta de mayor actividad, gestionaba el stock y también la distribución minorista (al menudeo).

El pasado 11 de mayo la Guardia Civil realizó nueve entradas simultáneas en distintos domicilios y almacenes, en los que se localizaron diversas plantaciones interiores de marihuana, algunas de ellas ocultas en zulos bajo platos de ducha y falsos techos, que contaban con sistemas automatizados de riego.

Se halló también un kilogramo de cocaína de alta pureza, así como más de 600 gramos listos para su distribución; 80 gramos de heroína; 4.912 gramos de cogollos secos; 1.114 plantas de cannabis y 3.151 esquejes de cannabis.

También se intervinieron 38.850 euros en efectivo, entre los que se encontraba una bolsa con 2.400 euros en moneda fraccionaria, además de una pistola, una escopeta sustraída en 2023 y unos 200 cartuchos de distintos calibres.

Como parte de la estrategia de ocultación que empleaba la organización, utilizaban a personas interpuestas (testaferros) y familiares para que figuraran como titulares de bienes de lujo y poder blanquear así los beneficios de la actividad ilícita.

Los agentes han intervenido dos vehículos de alta gama, dos motocicletas y un cuadriciclo ligero.

Por estos hechos han sido detenidas 20 personas: seis mujeres y 13 hombres, todos de nacionalidad española, a excepción de uno de nacionalidad marroquí, de entre 25 y 67 años, y también ha sido detenido un menor de 16 años.

Cinco de los arrestados, entre los que se encuentran los líderes del grupo, han ingresado en prisión provisional.

Se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, defraudación del fluido eléctrico, pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas y cultivo de drogas.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Carlet.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Carlet Plaza número 1.