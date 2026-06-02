Es oficial: los días de permiso retribuido se computan en jornadas laborales; los fines de semana no cuentan

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press / Marta Fernández

El Tribunal Supremo lo confirmó: los permisos retribuidos deben disfrutarse siempre en días laborables -y no naturales-.

Es decir, los fines de semana no cuentan como computables.

El Alto Tribunal respaldó la sentencia de la Audiencia Nacional, de enero de 2024, dictada a demanda de la Unión Sindical Obrera (USO), que consolidó un criterio que debe aplicarse a todos los sectores y convenios colectivos.

El fallo de la Audiencia Nacional acordó estimar parcialmente las demandas acumuladas de impugnación de convenios promovidas por varios sindicatos y declaró la nulidad de la previsión "días naturales", contenida en las letras b y d del apartado 1.º del art. 30 del III Convenio colectivo para el sector del contact center.

Pero hay una excepción: cuando su disfrute lleve aparejada la necesidad de desplazamiento igual o superior a 200 kilómetros, el cómputo sí que se realizará en días naturales.

La sentencia, según USO, reafirma que los permisos retribuidos solo tienen sentido si se proyectan sobre jornadas de trabajo efectivo.

"Su finalidad no es otra que permitir a la persona trabajadora atender necesidades de cuidado, conciliación o duelo sin perder salario", explicó la organización sindical.

La cuestión se adscribe a los derechos mínimos reconocidos por el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Supuestos

La ley indica que la persona trabajadora, "previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración", por los siguientes motivos:

15 días naturales en caso de matrimonio o registro de pareja de hecho.

en caso de o registro de pareja de hecho. Cinco días por accidente o enfermedad graves , hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.

, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. Dos días por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, el plazo se ampliará en dos días .

del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite hacer un desplazamiento al efecto, . Un día por traslado del domicilio habitual .

. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal , comprendido el ejercicio del sufragio activo.

, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Para realizar funciones sindicales o de representación del personal en los términos establecidos legal o convencionalmente.

en los términos establecidos legal o convencionalmente. Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento.

y técnicas de preparación al parto y, en los casos de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento. Hasta cuatro días por imposibilidad de acceder al centro de trabajo o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo. Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron.

o transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo. Transcurridos los cuatro días, el permiso se prolongará hasta que desaparezcan las circunstancias que lo justificaron. Por el tiempo indispensable para la realización de los actos preparatorios de la donación de órganos o tejidos siempre que deban tener lugar dentro de la jornada de trabajo.

"Es ilegal"

El abogado laboralista Juan Manuel Lorente advierte lo mismo en sus redes: "Los días de permiso retribuido son días laborables. Los fines de semana o los días que descanses no cuentan".

Señala que un cliente que le pidió un permiso de cinco días a la empresa con motivo de la intervención quirúrgica de un familiar.

"La empresa defiende a capa y espada que el sábado y el domingo que este señor no trabaja se cuentan para el permiso y por lo tanto ya no son cinco días, son tres laborables. El viernes, lunes y martes. Y esto es ilegal. A ver si queda claro", afirma.

Recalca que "es importante saberlo" porque "no es lo mismo pedir un permiso el viernes que pueda terminar el jueves de la semana siguiente a que termine el martes".

"Y es un error que me encuentro prácticamente todos los días", indica el abogado.

Cotizantes valencianos

La Seguridad Social ha ganado una media de 14.005 cotizantes en mayo en la Comunitat Valenciana, lo que supone un 0,61% más respecto al mes anterior, por debajo de la subida media nacional (+1,05%), según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El número de afiliados medios en la región se ha situado en 2.294.110 personas, lo que supone un incremento del 3,68% interanual, superior al ritmo de crecimiento a nivel nacional (+2,54%).