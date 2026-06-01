Pérez Llorca baja el IRPF a todos los contribuyentes: pagarán menos hasta las rentas de 200.000 euros

El Gobierno valenciano presidido por Juanfran Pérez Llorca ha impulsado una importante reforma de la ley que regula el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en la Comunitat, en la que incluye una rebaja que afecta a todos los contribuyentes. Esto incluye a aquellos de rentas altas -de 200.000 euros en adelante-.

La reforma se ha realizado a través de la ley de Medidas Fiscales, o conocida como ley de Acompañamiento a los Presupuestos, que ha salido este lunes a exposición pública después de que el pasado viernes el Gobierno valenciano aprobara las cuentas de 2026.

En ella se modifica la escala autonómica aplicable a la base liquidable general con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026. Es decir, afectará ya a la declaración de la renta que se realice el año que viene.

Escala autonómica actual del IRPF. EE

Se trata de una medida que, hasta la fecha, el Ejecutivo valenciano había evitado poner en marcha. El PP incluyó en su programa electoral la rebaja del IRPF y ahora ha decidido impulsarla de cara al año en el que se celebrarán las elecciones autonómicas.

De esta manera, se reduce el tipo de gravamen en todas las escalas. También a las rentas más altas. Aunque se les reduce en menos puntos el tipo aplicable conforme la renta es más alta -como es lógico-, el ahorro en euros es superior.

Por ejemplo, se rebaja 0,6 puntos en el tipo aplicable a las rentas de hasta 42.000, 52.000 y 62.000 euros. Hasta las de 32.000 euros son 0,5 puntos. Hasta las de 22.000 euros son 0,4 puntos. Y hasta las de 12.000 euros son 0,3 puntos. De 72.000 euros en adelante los tipos aplicables quedan idénticos, si bien tendrán una rebaja en la cuota íntegra.

En euros, la rebaja supone un ahorro de 24 euros para las rentas más bajas (hasta 12.000 euros), de 324 euros para las rentas de hasta 72.000 euros y de 424 euros para las rentas de hasta 100.000 euros.

Fuentes de la Conselleria de Hacienda explican que el hecho de que las rentas altas paguen menos cuota aunque no se les toque el tipo aplicable se debe al "efecto arrastre". Es decir, que la rebaja de los tipos bajos y medios también alcanza a las rentas altas de manera automática.

Así queda la escala

Las rentas con una base liquidable de hasta 12.000 euros pasarán de tener una cuota íntegra de 1.080 euros a 1.056 euros.

Aquellas con una base liquidable de hasta 22.000 euros pasarán de tener una cuota íntegra de 2.280 euros a 2.226 euros. Las rentas con una base liquidable de hasta 32.000 euros pasarán de tener una cuota íntegra de 3.780 euros a 3.686.

Las de hasta 42.000 euros pasarán de tener una cuota íntegra de 5.530 euros a 5.386 euros. Las de hasta 52.000 euros pasarán de tener una cuota íntegra de 7.530 euros a 7.326 euros. Las de hasta 62.000 euros pasarán de tener una cuota íntegra de 9.780 a 9.516 euros.

Aquellas con una base liquidable de hasta 72.000 pasarán de tener una cuota íntegra de 12.280 euros a 11.956. Aquellas con una base liquidable de hasta 100.000 euros pasarán de tener una cuota íntegra de 19.700 euros a 19.264.

En la parte más alta de la tabla, las rentas con una base liquidable de hasta 150.000 euros pasarán de tener una cuota íntegra de 33.450 euros a 33.014. Y aquellas con una base liquidable de 200.000 euros en adelante pasarán de tener una cuota íntegra de 47.700 euros a 47.264.